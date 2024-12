農曆年英文不能寫這樣?區桂芝：邪惡戰勝正義

國文教師區桂芝。(中評社 資料照) 中評社台北12月17日電/農曆新年將至,台灣美式賣場好市多所販賣的年菜近日因英文名稱寫到Chinese New Year,被臉書粉專投訴,之後改為Lunar New Year。對此,北一女中國文教師區桂芝表示,批評Chinese New Year一詞,可說是智慧下降到無極限的地步。她砲轟,網友投訴讓好市多把Chinese New Year一詞改成Lunar New Year,可說是“邪惡戰勝正義”。



對於寫信投訴Chinese New Year,“盤谷唯一勸世吵架王”13日發文提到,他在信中表示,農曆新年不是衹有大陸在過,很多亞洲國家也有過,作為知名跨國公司,好市多更應該考慮到用字精準的重要性。“盤谷唯一勸世吵架王”並稱,要給好市多在寄信後7小時改名的舉動“給1萬個讚”。



區桂芝16日拍攝影片表示,批評Chinese New Year一詞,可說是智慧下降到無極限的地步,因為不僅全世界都知道這個用詞,聯合國今年還通過大陸的農曆春節申遺,“它已經是人類文明遺產”,結果在台灣,使用Chinese New Year卻會被攻擊。



區桂芝除砲轟,“盤谷唯一勸世吵架王”投訴好市多的行為莫名其妙,只要有人的名字有“中”一字,是不是就要改掉?綠營側翼只要碰到“中”就會抓狂,一點理智也沒有。區質疑,好市多為什麼要道歉,面對不理性的攻擊不必理會,道歉了是什麼?邪惡戰勝正義?這是對的嗎?