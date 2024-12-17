農曆年英文不能寫這樣?區桂芝：邪惡戰勝正義

國文教師區桂芝。（中評社 資料照） 中評社台北12月17日電／農曆新年將至，台灣美式賣場好市多所販賣的年菜近日因英文名稱寫到Chinese New Year，被臉書粉專投訴，之後改為Lunar New Year。對此，北一女中國文教師區桂芝表示，批評Chinese New Year一詞，可說是智慧下降到無極限的地步。她砲轟，網友投訴讓好市多把Chinese New Year一詞改成Lunar New Year，可說是“邪惡戰勝正義”。



對於寫信投訴Chinese New Year，“盤谷唯一勸世吵架王”13日發文提到，他在信中表示，農曆新年不是衹有大陸在過，很多亞洲國家也有過，作為知名跨國公司，好市多更應該考慮到用字精準的重要性。“盤谷唯一勸世吵架王”並稱，要給好市多在寄信後7小時改名的舉動“給1萬個讚”。



區桂芝16日拍攝影片表示，批評Chinese New Year一詞，可說是智慧下降到無極限的地步，因為不僅全世界都知道這個用詞，聯合國今年還通過大陸的農曆春節申遺，“它已經是人類文明遺產”，結果在台灣，使用Chinese New Year卻會被攻擊。



區桂芝除砲轟，“盤谷唯一勸世吵架王”投訴好市多的行為莫名其妙，只要有人的名字有“中”一字，是不是就要改掉？綠營側翼只要碰到“中”就會抓狂，一點理智也沒有。區質疑，好市多為什麼要道歉，面對不理性的攻擊不必理會，道歉了是什麼？邪惡戰勝正義？這是對的嗎？