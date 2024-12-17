駐沖繩美軍移師關島夏威夷　介文汲：不尋常

介文汲。（截自“麥玉潔辣晚報”YouTube直播畫面) 中評社台北12月17日電／根據外媒報導，駐在沖繩的美軍部隊於今年12月14日開始向關島遷移。台灣前駐紐西蘭代表介文汲16日在評論節目中提出分析，這是考量中國大陸遠程打擊能力，如果有衝突，第一線美軍傷亡會太重，所以開始一步一步往後退，由日本守第一線。



根據《RFI法廣》14日報導，駐在沖繩的部分美軍部隊於今年12月14日開始向關島遷移，首先從一支約有100名後勤支援海軍陸戰隊組成的小分隊開始。



《RFI法廣》引述美聯社報導，目前駐守沖繩的美國海軍陸戰隊官兵約為19000人，根據美日雙邊協議，有大約9000名官兵會調離沖繩，其中4000人遷往關島，還有5000人遷到夏威夷等地。



報導也引述日本《共同社》及美國軍方說法稱，美日兩國政府仍將持續就加強美日聯盟的威懾和應處能力共同努力，同時減輕對當地社區，包括沖繩當地社區的影響。



根據《中時新聞網》報導，介文汲16日在網路評論節目《麥玉潔辣晚報》表示，這就是所謂“兵力後撤”，這是長期戰略，兵力後撤，可是火力向前。以前中程飛彈都放在第二島鏈，現在都推到第一島鏈。



介文汲指出，以前在第一島鏈，日本不准有遠程攻擊武器，300公里以上都不行。現在戰斧飛彈射程1500公里，就放在琉球群島。但琉球知事玉城丹尼抗議，認為如果將來開戰，琉球會成為被攻擊目標。



至於美軍為何現在兵力往後撤？介文汲認為，就是考量中國大陸遠程打擊能力。以前中國大陸沒有東風系列導彈，現在幾千枚東風導彈，沿海又有近2千架戰鬥機，如果有衝突，第一線美軍傷亡會太重，所以開始一步一步往後退，由日本守第一線。