林奕華：政治高牆無法阻擋兩岸民眾交流期待

台北副市長林奕華致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月17日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日在台北市晶華酒店舉行，中國國民黨籍台北市副市長林奕華開場致詞表示，兩岸民眾共享中華民族的歷史與文化，縱使有阻礙交流的政治高牆，無法阻擋民眾希望交流的期待，雙城論壇肩負重責大任，唯有不斷地用對話取代對抗，才有助於兩岸交流與和平。相信不久的將來，政治的寒冬也將遠離，對兩岸春暖花開具一定信心。



雙城論壇於今早9點舉行，林奕華開場致詞，首先歡迎上海市副市長華源所率領的上海市代表團到台北參加第十五屆2024台北上海城市論壇。她強調，本次論壇是疫情結束台北、上海兩市恢復交流後，第一次在台北舉辦的實體論壇，別具意義。這次2024台北上海城市論壇，不但是延續台北、上海兩個指標城市的學習交流慣例，更是兩個城市再一次一起為兩岸和平注入新的活水。



林奕華指出，雙城論壇迄今已簽署了45項合作備忘錄，涵蓋動物保護、體育、藝術、文化等各類議題，更不用說因此衍生出來的民間交流，而且台北、上海兩市共同創造出穩定的事務性對話機制，正好彌補現今兩岸關係的不足。



林奕華說，去年，蔣萬安市長在上海曾經表示，“雙城好、兩岸好”，並在龔正市長的熱情接待下，我們對上海市的市政建設留下深刻且美好的印象。今年，雙城論壇輪由台北市來舉辦，我們延續相同的基調，透過兩市不斷地交流、溝通與瞭解，進而達到互信、互助與互惠，促進兩岸關係持續地朝正向發展。



林奕華表示，這次上海代表團來到台北，我們安排許多的市政參訪行程。台北市在蔣萬安市長的帶領之下，增加了非常多的市政亮點。台北、上海從過去十四年來，一直到現在還有未來，都會一起相互學習，一起相互成長，讓兩個城市的市民共享進步與繁榮！



林奕華指出，去年，雙城論壇的主題是“新趨勢、新發展”。台北和上海分別在減碳永續、羽球運動和會展產業等三個領域簽署了交流合作備忘錄，也確實促進了台北的改變。以減碳永續為例，今年五月我們正式啟動“台北淨零101”計劃。這部分是領先全台的加速減碳進程，並且盡全力在2030年完成減碳40%的階段性目標。