公糧收購價不漲　民眾黨將全力支持農民抗爭

民眾黨團召開記者會，左起，白委吳春城、黃珊珊、黃國昌及張啓楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月17日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨“立法院”黨團在今日的黨團記者會上，強調政府須履行承諾，並批評“行政院”及“總統府”未積極回應農民及勞工的訴求，表示若無具體回應，將進一步採取抗議行動。



17日，台灣民眾黨“立法院”黨團召開“考試委員”投票意願與時事聯訪。台灣民眾黨團總召黃國昌、“立委”黃珊珊、張啟楷和吳春城出席。



黃國昌在記者會上表示，“行政院”早前曾承諾針對公糧收購價格調高5元（新台幣），並納入明年度公務預算，但至今“行政院”及“農業部”皆未有具體作為，彷彿“船過水無痕”。黃國昌指出，民眾黨對於農民的權益承諾從未遺忘，若在接下來一周內政府仍未提出具體方案，下周將陪同農民至“行政院”抗議，要求政府履行承諾。



張啟楷接續指出，公糧收購價格已13年未調整，農民怨聲載道，再不調整“就沒有天理”。他回顧11月7日三黨黨團協商時，“行政院長”卓榮泰曾明確承諾解決此問題，並基於此承諾，“中央政府”總預算才得以順利付委。然而，事隔一個多月，“行政院”及“農業部”依舊毫無作為，甚至“農業部長”陳駿季仍在散布“不實消息”，試圖以其他配套方案取代直接調漲5元的訴求。張啟楷強調，“農業部”不應誤導民眾，也不該將“灌水”數據作為借口，若政府繼續拖延，農民將於下周二至“行政院”前抗議，民眾黨也將全力支持。



此外，黃國昌也針對民眾黨發起的“反霸凌護勞權”遊行，批評府方的回函充斥官腔，對民眾提出的三大訴求——反霸凌立法、支持警消組工會及保護吹哨者——完全沒有具體回應。他指出，府方在遊行當日未派專人接見，事後僅以一紙空洞的公文應付，這樣的態度令人失望。



張啟楷補充說明，該場遊行有超過三千名民眾參與，現場蒐集的訴求紙張厚重無比，象徵民眾沉重的怒吼與訴求。然而，府方的回應僅是一張“薄薄的紙”，內容空泛，缺乏具體承諾。他批評政府未正視霸凌文化與勞工困境，並呼籲“總統府”及“行政院”應正面回應民眾訴求，否則只會激起更大的民怨。



黃國昌最後強調，台灣民眾黨已提出相關法案，包括反霸凌專法、警消組工會及吹哨者保護法，將在“立法院”全力推動，實踐保障勞工與基層公務員的權益。他強烈批評民進黨政府多次跳票，對人民的承諾猶如“芭樂票”，並表示民眾黨會繼續強力監督，替人民發聲。