華源送利多　上海將積極推動赴台灣團隊遊

上海市副市長華源致詞。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月17日電（記者 鄭羿菲）2024台北上海雙城論壇17日上午登場，上海市副市長華源17日致詞時談及“兩岸同胞從來都是一家人，我們常來常往、越走越近、越走越親”。他也表達，“上海將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市”。



兩岸觀光持續僵局，民進黨政府以“大陸未開放陸客團體旅遊來台”為由，限制台灣旅行業組團赴陸。華源的一席話，似為兩岸觀光僵局，露出一絲可預期的曙光。



華源表示，很高興今天能與各位新老朋友相聚在美麗的台北，共同出席2024上海台北城市論壇。他謹代表上海市人民政府對本次雙城論壇的舉辦表示熱烈祝賀，向一直以來關心支持上海發展的台胞朋友們表示最衷心的感謝。



華源說，上海台北城市論壇已連續走過精彩的14年，這是互學互見的14年，也是合作共贏的14年，一是合作領域日益拓展，兩市已經累計簽署了45項交流合作的備忘錄，持續推動經濟、教育、醫療、環保等領域務實合作。特別是去年兩市簽署的綠能永續、會展行銷、羽毛球運動等合作協議已得到積極落實，有力促進兩市多領域的交流互動與融合發展。



華源指出，二是合作成效持續的深化，企業投資不斷加碼，目前已有包括台北企業在內的2.3萬家的台企落戶上海、深耕上海，經貿合作走深走實，就在上個月就有22家台企精彩亮相第七屆中國國際進口博覽會，文化交流精彩紛呈。上海花燈也已經連續10年參加台北燈節，上海龍舟隊也在台北與我們島內的同行同台競技。



華源認為，三是人員往來更加密切，今年從上海口岸到訪大陸的台胞已超過50萬人次，其中台灣青年有20多萬人次，還有近10萬台胞是首次來到大陸，“兩岸同胞從來都是一家人，我們常來常往，越走越近，越走越親”。



華源表示，四是台胞福祉更有保障，上海市台灣同胞投資權益保護規定、上海惠台55條等法規政策正在加快落實，我們很高興看到廣大台胞在滬投資得到了更好發展，也有許多台胞都已把上海作為心目當中的第二家鄉。今年的雙城論壇以智慧治理、永續未來為主題，充分體現了兩市人民對融合發展的熱忱期盼，與對城市未來發展的美好期待。