賴士葆批海陸兩會自相矛盾　阻礙兩岸交流

第15屆台北上海雙城論壇17日登場，藍委賴士葆在臉書批評陸委會與海基會自相矛盾，阻礙兩岸交流。（照片：賴士葆臉書） 中評社台北12月17日電／第15屆台北上海雙城論壇17日登場，上海市副市長華源16日中午率團抵台。中國國民黨籍“立委”賴士葆昨日在臉書發文表示，兩岸關係交惡的氛圍不斷地攀升，從陸委會封殺上海團11人及以軍演為由希望停辦論壇、海基會秘書長羅文嘉甩鍋點名台北市長蔣萬安救人等等作為，可看出海陸兩會整體思維脈絡自相矛盾，憂心類似的惡意螺旋不斷擴大延伸，未來兩岸交流將增添更多困難和阻攔。



賴士葆16日在臉書發文指出，陸委會說：“有人惡意放話破壞交流本身所需的外在和諧氛圍，及政府致力營造兩岸良性互動的努力。”聽起來怪怪的，因為雙城論壇的前夕，封殺上海台辦主任及9家媒體記者共11人來台，破壞外在交流和諧氛圍的不正是陸委會自己嗎？外界真的感受不到“賴政府”努力營造兩岸良性互動，因為日前才以軍演為由，希望停辦雙城論壇，所以陸委會整體思維脈絡是矛盾的。



賴士葆表示，羅文嘉點名蔣萬安要在雙城論壇搶救3名10月份在大陸被捕的一貫道信徒，還有八旗出版社總編輯富察被捕將近兩年，希望陸方放人。海基會對於自己功能績效不彰，不覺得汗顏，還冠冕堂皇地表示：“這段期間，台灣政府與民間都盡力營救，唯獨未見國民黨相關人員表達關切。”結果被聲援富察團體的公開信打臉，信中他們感謝蔣市長的關切，因為在去年的雙城論壇上，當時的台北市副秘書長王秋冬就向上海市表示關心此案，還有文化局長蔡詩萍也努力居中協調。顯然羅文嘉要甩鍋之前，沒有掌握狀況。

