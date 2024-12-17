鏡周刊爆新料　黃國昌怒嗆邢泰釗還在睡喔

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月17日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城及政治獻金相關貪污案，《鏡週刊》報導柯文哲推動“屯田計劃”並成立“眾城公司”以籌措黨務資金。針對這些指控，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌今日在黨團記者會上受訪時嚴詞駁斥，要求媒體與指控者提出具體證據，並他痛批，這是往民眾黨身上潑髒水，更直接對連嗆兩次“檢察總長”邢泰釗“你還在睡喔？”



台灣民眾黨“立法院”黨團17日召開“考試委員”投票意願與時事聯訪記者會。台灣民眾黨團總召黃國昌、“立委”黃珊珊、張啟楷和吳春城出席。



台灣民眾黨主席柯文哲近期捲入貪污醜聞，涉及京華城案及侵占政治獻金等多項指控。台北地檢署預計下周偵結，將以圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等四大罪名起訴柯文哲，最高可處無期徒刑。此外，《鏡週刊》最新報導指出，柯文哲曾推動“屯田計劃”，成立“眾城公司”，試圖為民眾黨籌措20億元(新台幣)資金，形同黨營事業。



對此，民眾黨團總召黃國昌在今日的黨團記者會上被問到對此的報導的看法時，對上述指控予以強烈反駁。他表示，今日是他首次聽聞“眾城公司”的存在，並要求提出該公司由柯文哲或台灣民眾黨成立的具體證據。黃國昌質疑，媒體是否可以毫無根據地進行報導，並要求相關指控者明確說明“眾城公司”與柯文哲或民眾黨之間的關聯，以及該公司所從事的具體行為。



黃國昌進一步指出，若無法回答上述基本問題，卻試圖將不實指控加諸台灣民眾黨，這種行為無異於配合台北地檢署羅織罪名，對民眾黨進行政治抹黑。他痛批，這是往民眾黨身上潑髒水，更直接對連嗆兩次“檢察總長”邢泰釗“你還在睡喔？”