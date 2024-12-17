羅智強：海基會、陸委會兩會廢物化

藍委羅智強。（中評社 資料照) 中評社台北12月17日電／歷年來波折最多的“台北上海雙城論壇”今日如期登場。中國國民黨籍“立委”羅智強17日發表評論表示，雙城論壇在一波多折下登場，民進黨政府聲稱兩岸要“對等尊嚴、健康有序交流”，但所作所為皆背道而馳。陸委會、海基會功能盡失，反成兩岸交流阻礙，預算被砍也是剛好。



藍委羅智強17日在《中時新聞網》以《海陸兩會廢物化》為題發表評論，全文如下：



雙城論壇在一波多折下登場，民進黨政府聲稱兩岸要“對等尊嚴、健康有序交流”，但所作所為皆背道而馳。陸委會、海基會功能盡失，反成兩岸交流阻礙，預算被砍也是剛好。



為阻撓雙城論壇，“國安”高層自彈自唱，誇大大陸實施30年來最大軍演，結果被美方官員打臉，指大陸行動與過往所見層級一致。陸委會雖以“營造兩岸和諧氣氛、釋出最大善意”為由核准雙城論壇，但又對外放話，指雙城論壇舉辦以來“中共對台進入變本加厲”，是台北市認為有必要舉辦，若之後中共對台施壓惡化，北市要負起責任。



邁入第15屆的雙城論壇誕生於兩岸和平盛世，台北與上海每年輪流舉辦論壇及互訪，總共已簽署45項議題合作備忘錄，是目前碩果僅存具官方性質的兩岸對話平台。民進黨自己搞壞兩岸關係，引來台海兵凶戰危，居然把帳算在雙城論壇頭上，還要北市擔起兩岸情勢惡化卻堅持舉辦的責任，企圖丟個為匪張目的紅帽子給蔣萬安。



閒了8年的海基會，也跑出來當打手。協助在大陸廣東省被捕的台灣一貫道信徒，這本是海基會的職責，海基會秘書長羅文嘉竟甩鍋給蔣萬安，要他在雙城論壇處理此事，自證海基會已經完全廢物化。



馬政府時期，海基會與大陸海協會共簽署23項協議，兩會高層互訪，雙方交流頻繁，大陸參訪團來台絡繹不絕。當時海基會業務繁重，陸委會編列捐助的預算也不過1.82億元。如今兩岸關係冰封，連營救落海滯陸金門釣客海基會都插不上手，八旗出版社前總編輯富察延賀在陸被捕超過1年，也只能開記者會罵老共。不協商、沒交流、難服務，成天納涼的海基會還要大增40%預算，功能盡失，憑什麼爽拿大筆納稅錢？

