“考試委員”同意權　藍揚言封殺院長人選

“考試院”人事同意權案記名投票。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月17日電（記者 楊騰凱）“立法院”今天針對“考試院”人事同意權案進行記名投票，中國國民黨“立法院”黨團上午召開黨團大會，決定對“考試院長”被提名人周弘憲以及“考試委員”被提名人、“最高檢察署”檢察官柯麗鈴兩人投下不同意票，加上台灣民眾黨團也表態反對柯麗鈴，其“考試委員”提名可能會遭到封殺。



“立法院”今日針對“考試院”人事同意權案進行記名投票，議場內佈置了圈票處以及投票箱。包括“立法院長”韓國瑜以及朝野“立委”，上午陸續前來議場內投票。



“考試院”的院長、副院長及“考試委員”任期今年8月31日屆滿，賴清德提名前“考試院副院長”周弘憲出任新任“考試院長”、前“考選部長”許舒翔出任“考試院副院長”。



另外“考試委員”被提名人有7位，包括“國際水利環境學院”副執行長鄧家基、政治大學公共行政學系專任教授黃東益、“最高檢察署”檢察官柯麗鈴、台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前“銓敘部”常務次長呂秋慧，以及前“考試委員”王秀紅與伊萬.納威。



國民黨籍“立委”陳玉珍今日受訪表示，國民黨團早上經過充分討論，最後決定是對“考試院長”被提名人周弘憲以及“考試委員”被提名人柯麗鈴兩人投下不同意票。



陳玉珍指出，這是經過綜合考慮的結果，一開始大家想投不同意票的對象也不只這兩位，不過黨團是抱持比較開放的態度來看待“考試院”人事，沒有說一定要封殺誰，而是經過討論後的決定，過程中討論也很激烈。



另一方面，台灣民眾黨團已經表態將對柯麗鈴與伊萬.納威兩位被提名人投下不同意票，在藍白聯手反對的的情況下，柯麗鈴的“考試委員”提名預計將遭到封殺。