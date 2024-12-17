盧秀燕秀政績　4個民調台中市皆拿冠軍

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月17日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持市政會議，特別提到，台中市府團隊在近1個月內連續在4個媒體與民調機構評比拿下冠軍，非常不容易，要歸功給市民朋友、議會及公務同仁的努力，她也提醒市府團隊要持續兢兢業業，讓台中市往永續標杆城市邁進。



盧秀燕擔任台中市長第六年，接近年底多項民調紛紛出爐，以11月至今公布的台灣民意基金會、《ETtoday》、《經濟日報》、《TVBS》最新民調，盧秀燕施政滿意度高達66%、市民光榮感達75%，並有69%台中市民覺得最近一年過得快樂，是歷次調查最高。



盧秀燕17日主持市政會議表示，台中市在不到1個月的時間裡面，連續獲得4大媒體與機構民調的冠軍，非常不容易。她一再提到，能獲得高民調表現，都是全體市民、市政團隊、市議會、媒體記者好朋友大家共同的功勞。從傑出的表現就可以看到，市府團隊平常是如何兢兢業業，大家在各個領域、場域上努力奉獻，她也提醒大家要持續精進，好還要更好。



盧秀燕並提到，台中市的民調表現反應多個面向，例如有台灣工程界奧斯卡獎之稱的“行政院”公共工程金質獎”，台中市政府在今年度獲得8項金質獎、1項特別貢獻獎，得獎數量創歷史新高，她要特別感謝建設局、水利局、都發局、地政局的同仁，積極推動優質的公共建設，讓台中市的公共建設受到肯定。



盧秀燕說，此外，為了讓台中市永續發展，從4年前開始，她上任以後，定期每兩年一次會根據聯合國永續發展指標，包括環境、社會、經濟三大面向，發布自願檢視報告。截至目前發表了2版，今年度新版獲得2024第17屆“台灣企業永續獎”白金最高殊榮，非常不容易，未來也會繼續持續朝向永續標杆城市邁進。

