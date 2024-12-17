雙城論壇簽署醫療、小熊貓合作備忘錄

雙城論壇簽署“台北市與上海市推動智慧醫療合作”與“台北市立動物園與上海動物園小熊貓物種交流及保育合作”2項合作備忘錄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月17日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日在台北市晶華酒店舉行，在中國國民黨籍台北市長蔣萬安、上海市副市長華源、國民黨籍台北市副市長林奕華見證下，簽署“台北市與上海市推動智慧醫療合作”與“台北市立動物園與上海動物園小熊貓物種交流及保育合作”2項合作備忘錄。



雙城論壇上午舉行，華源、蔣萬安致詞完後，由台北市衛生局長黃建華、上海市衛生健康委員會主任聞大翔、台北市立動物園代理園長朱孝芬、上海動物園長裴恩樂簽署2項備忘錄。目前兩市已連續舉辦14屆論壇，共簽署45項議題合作備忘錄。



據悉，目前台北市立動物園有8隻小熊貓具有繁殖能力，5隻雄性、3隻雌性，未來上海動物園的小熊貓可望來台與台灣的小熊貓配種。



由於中華小熊貓是全球剩下不到1萬隻的瀕臨絕種動物，為了避免近親繁殖導致物種滅絕，未來台北、上海雙邊擬先進行基因配對，對岸再挑選合適的小熊貓來台進行繁殖。至於後續小熊貓要歸還上海，還是留在台北市立動物園，細節留待合作備忘錄簽訂後商討。



蔣萬安、華源、林奕華上台擔任見證人，蔣萬安與華源也頻頻握手、拉近距離互動。眾人也接續去巡場3場分論壇“友善交通分論壇”、“河川治理分論壇”、“人文城市分論壇”，蔣萬安最後將會接受媒體聯訪。