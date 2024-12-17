吳思瑤轟傅崐萁言而無信　促韓國瑜協商

綠委吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月17日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立法院”黨團昨日在內政委員會出奇招，在3分鐘內將《公職人員選舉罷免法》修正案完成初審，全案送朝野協商，藍綠也爆發激烈衝突。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪再度批評說，藍營阻卻“立委”權利，2014年曾經半分鐘通過服貿，現在少數黨無法進入開會，形同實質戒嚴。“立法院長”韓國瑜當家惡例、民主之恥，後續處置發函給韓與內政委員會，違反公開審查原則，會議無效。不應當將無效會議送出，他們會具體行文，希望韓國瑜院長協商，相關修法在韓國瑜協商未獲得處置前，會議無效不應違法送出委員會。



“立法院”內政委員會昨天再度排審選罷法修正草案，其中包括國民黨“立委”許宇甄提案增訂“罷免同意票須超過被罷免者當選票數”條款等。國民黨“立委”昨天深夜就到會議室外，將走廊的一側以椅子封死，更以膠帶封門，只留下單一出入口。另一側則以人牆阻擋，讓民進黨“立委”不得其門而入，雙方爆發口角。



現在傳出前一天兩黨總召有通話，傅崐萁願意讓民進黨討論到晚上12點，但最後卻是藍營3分鐘審查完條文送出委員會。吳思瑤表示，傅崐萁言而無信不是第一次，推翻跟柯建銘協議比比皆是。財劃法審查時，傅崐萁的對話的人是她，當天說民進黨團回座，會進行逐條審查，這句話剛說完不到3分鐘，當時召委陳玉珍送出財劃法，傅崐萁就是言而無信當事者。



她也說，週日夜間攻防，進行議事討論時，柯傅一直保持聯繫，黨鞭聯繫很重要，對攻防有底線認知，對於黨鞭對話協議，她認為是民主“國會”運作重要一環，希望大家秉持誠信，隔天週一7點可進入會場，大家可以坐下來逐條討論發言，傅崐萁還跟柯建銘說，願意逐條討論，甚至釋放出，國民黨會延會到午夜12點，沒想到他言而無信。