初審選罷法惹議　陳玉珍：被迫迎戰以暴制暴

藍委陳玉珍受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月17日電（記者 楊騰凱）“立法院”內政委員會昨天審查《公職人員選舉罷免法》修正草案，藍委出招把綠委擋在門外，只花了3分鐘便通過初審，遭到綠營強烈抨擊。中國國民黨籍“立委”陳玉珍今日受訪表示，因為先前開會綠委都暴力霸佔主席台，使國民黨團逼不得已只能被迫迎戰以暴制暴。



“立法院”內政委員會昨日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，納入“罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數”的文字內容，提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度。藍營出招，先在走廊築起人牆擋住綠委，讓召委徐欣瑩率藍委在會議室內審查，只花了3分鐘就讓修正草案完成初審送出委員會。事後綠營對無法參與審查大表不滿，一度找上國民黨籍“立法院長”韓國瑜理論。



陳玉珍今日受訪表示，昨天“立法院”內政委員會的情況，其實國民黨團也非常希望所有事情都能充分討論，並透過民主程序表決處理。但是大家有看到，選罷法在內政委員會經過3次討論，前面兩次民進黨籍“立委”都用暴力行為霸佔主席台，國民黨團只好不得已被迫迎戰。



陳玉珍表示，昨天的狀況就是要避免民進黨再度暴力霸佔主席台，讓內政委員會開不成，我們只好以暴制暴，這是國民黨逼不得已的選擇。



陳玉珍指出，民進黨團現在說修法沒有經過討論，但問題是前兩次的會議民進黨也不給任何討論空間，國民黨當然希望討論然後表決處理，那是誰造成事情一定得走向焦土，當然就是因為民進黨。