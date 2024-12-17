朝野協商綠營鬧場　黃國昌痛批莫名其妙

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月17日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌在今日的記者會上，痛批民進黨在昨日下午的朝野協商中“莫名其妙”，缺席後又闖入鬧場的行為太離譜了。他也質疑是民進黨團破壞“國會”秩序的行為，是否經賴清德授意。



台灣民眾黨“立法院”黨團17日召開“考試委員”投票意願與時事聯訪記者會。台灣民眾黨團總召黃國昌、“立委”黃珊珊、張啟楷和吳春城出席。



“立法院”昨日因“選罷法”審查爭議引發朝野對峙。上午的內政委員會審查中，藍委擋住綠委並在三分鐘內通過初審宣布散會。民進黨團隨後召開記者會抗議，並表示拒絕出席下午的朝野協商，理由是國民黨偷襲變更程序。然而，下午協商時，民進黨團在離席抗議後，再度返回協商會場並要求中斷協商，導致“立法院長”韓國瑜只好宣布協商散會，協商破局。



對此，昨日也有參與協商的黃國昌受訪時，痛批民進黨行為離譜，批評其一開始拒絕協商，卻又跑回會場鬧場。他說，“這就是民主進步黨所謂的民主嗎？”並質疑此舉是否得到黨主席賴清德的授意或默許。他認為，民進黨若無法接受協商的規則，卻以鬧場方式表達不滿，等於破壞“國會”運作秩序。黃國昌進一步指出，若“國會”運作如此簡單就能被癱瘓，對台灣的民主發展是極大的傷害。



此外，黃國昌也要求韓國瑜對此表明態度，強調協商制度應維持穩定，任何黨團都不應透過干擾方式達成政治目的。他表示，無論朝野有多大分歧，都應理性討論，否則“國會”將淪為鬧劇的場域。