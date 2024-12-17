蔣萬安盼兩岸多點橄欖枝　雙城好、兩岸好

台北、上海雙城論壇17日在台北市晶華酒店舉行，台北市長蔣萬安與上海副市長華源（左二）互動熱絡。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月17日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日在台北市晶華酒店舉行，中國國民黨籍台北市長蔣萬安在閉幕致詞表示，雙城好、兩岸好，和平是可貴的，衝突是不智的，和平之路儘管曲折，但值得我們負重前行。另外他也認為要多一點對話，少一點對峙；多一點和平的橄欖枝，少一點衝突的酸葡萄；多一點漁船燈火點綴夕陽，少一點船艦飛機的喧囂呼嘯。



蔣萬安在主論壇閉幕總結致詞全文如下：



上海市華源副市長、上海市代表團全體貴賓、台北市林奕華副市長，以及所有市府同仁，各位雙城論壇的與會貴賓、各位媒體朋友們，大家早安，大家好！這次上海的貴賓經過一些波折來到台北，我想，這真是不容易的一場論壇！不容易的地方在，無論兩岸情勢如何變化，雙城論壇都已經走過了15年！維持15年地方事務性的交流，這絕不是理所當然的容易。



15年前，我還在美國擔任律師，15年後，我已經是台北市市長，也變成三個孩子的父親。十五年的時光，不僅僅是我個人生涯變化，對兩岸來說，這也同樣經歷了各種曲折、蜿蜒，但無論如何，我必須說，“我們做到了”，“台北與上海這兩座城市”一起做到了讓雙城論壇持續至今，不曾因為疫情而停辦，不曾因為兩岸氛圍的變化而停辦！



我常說，越是緊張、越是困難的時刻，越需要交流，增加瞭解比增加誤解好。這份信念，我始終不變，當然感謝上海，謝謝你們也同樣秉持這個信念，持續與台北交流。我相信，要堅持這份信念，我們雙方都有各自要承擔的壓力，但我們都頂住了！



我們透過論壇，交換經驗，相互學習，我們追求的，固然是城市的治理，城市的發展，但治理與發展，終究要回歸到“人的身上”，這也是我當了市長之後所堅持的理念，要打造“一座以人為本的城市”。



這不是唱高調，我只要想到，每天在街頭上勤勤懇懇的上班族、我只要想到，住在老屋行動不便的高齡長者、我只要想到，每天辛勤打拚的市府同仁、我只要想到我的家人，我只要想到我身為“三寶爸”的身分，這些都提醒我，城市治理的規畫，一定要“以人為本”，這城市，才不會冰冷。這城市，就有情有義。

