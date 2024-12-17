許智傑掛彩黃捷發聲　藍委邱鎮軍否認打人

綠委許智傑昨天在選罷法審查時發生推擠，臉上掛彩。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月17日電（記者 黃筱筠）“立法院”昨日審查《公職人員選舉罷免法》相關修法，藍綠“立委”再度發生推擠。民進黨“立委”“立委”許智傑臉上掛彩，民進黨“立委”黃捷則在社群上指控國民黨“立委”邱鎮軍打人。邱鎮軍今天還原昨天狀況說，許智傑昨天打電話給他，提到推擠中不小心擦傷，“他沒責怪我，認為難免”。反而是黃捷可能因為許智傑是他師父，這麼年輕看事情心胸要更開闊，應該要正向思考，“要打人也不是這樣打”。



邱鎮軍表示，昨天大家看到黃捷影片，當時情況，我們要把許智傑委員往外推，推的時候，黃捷把我手撥開，因為重心不穩，剛好撥到許智傑，就說他打人。黃捷看到做這麼大宣傳。許智傑昨天打電話給他，推擠中不小心擦傷，他沒責怪我，認為難免。黃捷可能因為許智傑是他師父，無限擴大讓網友攻擊我。



邱鎮軍說，看事情心胸要更開闊，正向思考，如果真的要打人，也不是這樣打，希望看待事情可以更健康思考，否則台灣會被搞得亂。



許智傑也說，昨天有打給邱鎮軍，因為黃捷推他的手，後來看影片，大家推擠，動手不好。頸部以上更不好，“我知道他不是故意的，可能是被戒指劃過”，推擠當中突然覺得痛，也不知道是什麼。我們“立法院”呼籲推擠議事攻防正常互動，但是如果出手或者出腳，像是國民黨“立委”陳玉珍踢民進黨“立委”林月琴，是很明顯的動作，不要出手出腳類似攻擊角度。他跟國民黨“立委”游灝推來推去也沒有動手，大家都是同事，互相約束一下。



他也說，不知道國民黨“立委”徐巧芯昨天為何突然蹲下，推到時候他的腳步算穩，蹲下微蹲推他們，他們拉他拉不起來，不知道徐巧芯為何蹲下，不過後來真的是腳有被卡到，三個拉他一個推他，一抵四還是被拉起來。