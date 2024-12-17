邀大法官提名人會談遭拒　張啟楷疑府施壓

民眾黨委員張啓楷。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月17日電(記者 俞敦平)台灣民眾黨“立委”張啟楷與中國國民黨籍“立委”吳宗憲共同邀請“司法院”正副院長及大法官被提名人與重大刑事案件受害者家屬面談的邀約，遭集體發表聲明拒絕參與。對此，張啟楷今日受訪時對此表達強烈遺憾，質疑司法機關是否受到“總統府”政治干預，並痛斥“總統府”將大法官淪為“橡皮圖章”。



近日，張啟楷與吳宗憲聯名提議，邀請“司法院”正副院長及大法官被提名人出席一場與重大刑事案件受害者家屬的會談。然而，“司法院”正副院長與五位大法官被提名人昨日聯名發表聲明，基於維護憲政體制及依法程序已完成，婉拒參加該活動，強調未來若獲“立法院”同意將超越黨派，獨立行使職權，為保障人民基本權利努力。



對此，張啟楷在今日的記者會中表達強烈不滿，質疑這項集體拒絕是否受到了“總統府”的干預。他提到，大法官應為獨立行使職權的機關，但卻因“總統府”發聲明，導致包括在詢答時允諾參與的大法官被提名人廖福特在內的所有被提名人全數缺席原定的會談。張啟楷說，“這樣的行為，如何讓民眾相信未來的大法官能真正獨立行使職權？”



張啟楷進一步指出，此次會談原本是一個絕佳的溝通機會，不僅能讓大法官被提名人親身傾聽受害者家屬的聲音，也有助於瞭解訴訟過程中可能存在的制度性不公。例如，他提到一位刑事案件受害者的丈夫張教授曾在“立法院”的公聽會上，描述妻子遭遇不幸後訴訟過程的痛苦與挫折，並指出加害者能獲得免費律師協助，但受害者家屬卻得自行支付昂貴律師費用。這樣的不平等待遇，讓許多受害者家屬感到絕望與憤怒。