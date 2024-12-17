民眾黨支持度剩1成2　游盈隆曝關鍵

台灣人的政黨支持傾向。（圖:台灣民意基金會提供） 中評社台北12月17日電／台灣民意基金會今天公布台灣人政黨支持傾向民調，三成六支持民進黨，二成二支持國民黨，一成二支持民眾黨，時代力量1.9%，與上個月相比，民進黨大幅上揚5.2個百分點，國民黨下滑1.8個百分點，民眾黨勉強維持第三大黨地位，時代力量則只剩不到兩個百分點。



台灣民眾黨主席柯文哲陷京華城案被羈押至今，民眾黨未來發展備受外界關注。而《美麗島電子報》日前公布最新民調顯示，民眾黨支持度僅5.7%，引發外界關注。游盈隆分析，這和台灣民意基金會歷次調查結果差異甚大，經過審慎嚴謹比對後合理推測，民眾黨支持度只剩5.7%的說法是建立在一份“全市話且未加權”的資料上。



但根據台灣民意基金會公布的民調，“台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量...等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？”結果發現：35.8%民主進步黨，22.3%中國國民黨，11.9%台灣民眾黨，1.9%時代力量，0.6%其他政黨合計，27%沒特別支持哪一個政黨，0.4%不知道。



台灣民意基金會董事長游盈隆指出，與上個月相比，台灣人政黨支持傾向出現重要轉變。民進黨大幅上揚5.2個百分點，國民黨下滑1.8個百分點，民眾黨下滑0.3個百分點，時代力量下滑 1.4個百分點，中性選民下滑1.2個百分點。



游盈隆表示，整體而言，台灣政黨競爭的最新發展是，民進黨更加鞏固第一大黨地位，擴大領先國民黨到13.5個百分點，國民黨又領先民眾黨 10.4個百分點，民眾黨以11.9%勉強維持第三大黨地位，時代力量只剩不到兩個百分點，中性選民規模27個百分點。後續發展，值得觀察。



關於民眾黨的政黨支持度問題，游盈隆指出，幾天前，有一份民調顯示民眾黨支持度衹有5.7個百分點，這和台灣民意基金會歷次調查結果差異甚大。他經過審慎嚴謹比對後合理推測，民眾黨支持度只剩5.7%的說法是建立在一份“全市話且未加權”的資料上。

