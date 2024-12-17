上海送觀光大禮　蔣萬安：樂見活絡全台產業

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月17日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日在台北市晶華酒店舉行，上海市副市長華源致詞提及“上海將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市”。中國國民黨籍台北市長蔣萬安會後受訪，表示正面看待，只要對台北、全台各地觀光產業發展有刺激活絡，他都樂見。另外針對海基會、陸委會希望蔣萬安提及台人在陸人權議題，蔣說“中央有困難做不到，台北市府都樂意幫忙。”



蔣萬安陪華源到3個分論壇探班，途中先回現場接受媒體聯訪。



中評社問，針對華源所提推動上海居民來台旅遊，是否希望全台開放陸客來觀光旅遊？其他媒體問海基會希望蔣萬安向上海方表達解救在陸的台灣一貫道信眾人權等議題。



蔣萬安回應，他都正面看待，只要對台北、全台各地觀光產業發展，帶動商業活絡消費刺激，他都樂見。另外中央、地方權責分工清楚，中央遇到困難做不到，基於人道立場，維護並確保市民或任何民眾的基本權益安全，他都非常願意幫忙，所以他公開說過，一定會尋適當管道盡全力協助。



媒體問，蔣萬安總結致詞提到“多點漁船燈火點綴夕陽、少一點船艦飛機的喧囂呼嘯？”是否希望陸方停止軍機、軍艦繞台？



蔣萬安說，他剛剛談話講得非常清楚，最重要是持續溝通交流，更多和平的橄欖枝、不要衝突，希望持續用善意、溝通、交流去取代對抗，他一直強調，兩岸愈緊張、困難，愈要交流，交流比不交流好，增加瞭解總比增加誤解好。



媒體問，雙城論壇場外有抗議團體行動，民進黨籍台北市議員更不滿上海方今在君悅酒店的午宴沒邀請他們。



蔣萬安說，今天午宴是上海方當主人，舉辦感謝宴，他尊重主辦方安排，另外任何陳抗，都代表台灣多元民主包容社會，也尊重任何意見表達。

