黃珊珊稱“考試院”人事同意權案投錯票　道歉

民眾黨團記者會上，黃國昌（右二）宣布黨團決議，將對試委被提名人柯麗鈴、伊萬.納威投下不同意票，但黃珊珊（左二）卻投錯票，與黨團決議不同。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月17日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天針對“考試院”正副院長與“考試委員”被提名人進行同意權投票。民眾黨團總召黃國昌在投票前已宣布黨團決議，要對“試委”被提名人柯麗鈴、伊萬.納威投下不同意票。但投完票後，民眾黨“立委”黃珊珊表示，她對柯麗鈴蓋下不同意票後，不小心又蓋了同意票，她必須致歉。



黃珊珊在投票後，透過媒體群組表示，她必須致歉，剛剛進場投票蓋章，因為先針對柯麗鈴、伊萬.納威蓋下不同意票，但蓋其他同意票時，不小心又蓋到柯麗鈴那一欄。現場她即向“立法院長”韓國瑜反映，請求補救，但依規定無法抽換選票，因此仍依規投入票匭。



對於台灣民眾黨“立委”黃珊珊投錯票，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天表示，她是剛剛聽媒體說，黃珊珊似乎投錯票，還不知道發生什麼狀況。是否跟民眾黨決議不同，還是其他狀況，她都不瞭解。



吳思瑤說，今天我們清楚記名結果都被公開，至於藍白陣營對人事同意權做出最終決定，希望回歸理性審查，尊重委員的選擇。藍白“立委”若不同意，希望能說明說服大眾的理由，目前提名“考試院”人選專業都兼具，應該祝福通過。



“考試院”正、副院長及７位“考試委員”人事案，今天上午在院會進行同意權行使。由於台灣民眾黨做成一致決議，要封殺“考試委員”被提名人柯麗玲，黃珊珊卻在投票時蓋下同意，柯成功多一票，雖應不至影響人事案結果，黃仍立刻詢問韓國瑜該怎麼辦。



而過去曾說票都不會投“有什麼資格當“立委”的民眾黨團總召黃國昌，在議場外也有媒體追問此事，黃則是面色凝重不發一語，隨即快步離開。



賴清德5月底提名“考試院”正副院長周弘憲、許舒翔及7位“考試委員”邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧、柯麗鈴、黃東益、伊萬.納威，並咨請“立法院”同意。