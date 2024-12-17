台退將栗正傑析M1A2T戰車　城鎮戰目標大

台灣向美國採購M1A2T戰車，首批38輛15日晚間已在台北港卸載，並由板車漏夜直運新竹裝訓部。（照:台軍方提供） 中評社台北12月17日電／美國出售台灣有“地表最強戰車”封號的M1A2T戰車，首批38輛15日運抵台北港，並於16日運輸至裝訓部，畫面也跟著曝光。這是時隔30年，陸軍首度接裝新戰車，引發各界關注。台退役少將栗正傑指出，M1A2T是履帶裝甲，不太適合台灣的柏油路面；少了1公噸是少了砲塔的復合裝甲，防護效果也減少；滑膛砲最適合打戰車，灘岸決戰是否能發揮效能？打城鎮戰嫌目標太大，百分之百不適合。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑16日在網路節目《麥玉潔辣晚報》中表示，以裝甲部隊來講，戰車部隊的強項有4點，第一個是它的機動力，第二個是它的防護力，第三個是它強大的火力，第四個是它的通訊能力，因為各戰車之間都是用無線電來作通訊的。“那我們就這4點，來作一個檢視。”



栗正傑提到M1A2T的機動力，指出它是履帶裝甲，事實上沒有輪型車輛的機動性好，台灣在地形上反而比較適合輪型裝甲車。



栗正傑提出疑問，如果你現在去買一輛四輪傳動的汽車，你可能永遠用不上？除非刻意要去渡溪、或要開到深山裡面去。不然一般生活應該用不到四輪傳動，兩輪傳動對台灣來講已經夠了。履帶車輛是適合沙漠地區，或歐洲那種廣大的平原區；像俄烏戰場這種地形，比較適合履帶車輛來作戰。台灣多半是柏油路面，你開一部怪手去打仗比較方便？我們有時看到一些工廠，他用輪型的怪手，機動性反而會比較好。



栗正傑指出，自己有去研究，為什麼台灣的M1A2T是63公噸，比美國的少1公噸？為什麼？我們耗不起這種油嗎？今天終於瞭解了，在砲塔那個地方的復合裝甲，它沒有外掛，當然重量就比較輕了。當然少了裝甲，防護效果就會減少很多。其實戰車最脆弱的地方，是它的頂端。像美國的標槍飛彈，它不是打你的正面，那鋼板都5、60公分，M1戰車可能到7、80公分；正面是不容易打穿的，最脆弱是頂端。拖式飛彈或標槍飛彈接近戰車的時候，它自己會飛到天上去，然後再打下來！或天上飛，紅外線認出你這是戰車之後，用攻頂的方式。俄烏戰爭無人機也是這樣打。