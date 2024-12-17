M1A2T戰車抵台　盧德允：攔無人機更重要

從美國運送抵台的M1A2T坦克實施下板作業。（台軍方提供） 中評社台北12月17日電／台灣首批38輛向美國採購的M1A2T主戰坦克，於15日抵台並在16日亮相。媒體人出身的台“國防部”前視察盧德允點出，M1坦克性能優異，但近年的戰爭顯示，無人機已成為反坦克利器。最近大陸又研發出可以載運大量無人機的“九天”空中無人機航母，因此他呼籲，台軍應盡快想出攔截無人機的辦法。



M1A2T坦克抵台的相關消息引發各界注意，該坦克運輸至裝訓部、裝訓部官兵執行運輸作業，以及坦克實施下板作業的畫面，在昨天首度曝光。不過，部分零附件因運輸需要，尚未安裝，讓外界相當期待組裝完成後的震撼樣貌。



根據《中時新聞網》報導，盧德允16日在其YouTube頻道上傳影片。他表示，M1系列坦克的火力、裝甲防護與機動力等性能確實優異。但它真的上戰場後，會面臨非常多樣的威脅，近幾年的戰爭也證明，坦克已非“陸戰之王”。他以M1坦克參與的俄烏戰爭舉例，指出交戰雙方使用大量光纖控制的FPV（第一人稱視角）自殺無人機，由於不怕無線電干擾，且控制時影像清晰，自殺無人機的威力不亞於反坦克飛彈。在戰場上，就有烏軍M1坦克被俄軍FPV無人機擊毀的紀錄。



盧德允提到，儘管坦克車可以安裝主動防禦系統來抵擋來襲飛彈、無人機，但這種系統造價昂貴，不是人人負擔得起，且體積龐大、加裝到現有坦克的工程複雜。此外，主動防禦系統的運作原理，是系統偵測到來襲物體後，拋出彈藥攻擊。但彈藥數量有限，要是遇到源源不斷的無人機該怎麼辦？



盧德允指出，照理說，由於有台灣海峽隔著，萬一兩岸爆發戰爭，大陸一開始無法使用FPV無人機攻擊台軍地面部隊。但日前在珠海航展上，大陸卻展出“九天”空中無人機航母。未來若該機服役，亦或是使用火箭將FPV無人機投放到台灣上空，大陸在登陸前對台軍發動無人機攻擊“就不是癡人說夢了”。盧德允言，自己對大陸無人機投放技術的發展非常擔心，台軍應儘快想出辦法，攔截前面提到的無人機空中母艦、火箭搭載的小無人機。