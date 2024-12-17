檢方加速查柯政治獻金案　學姊等6人遭傳訊

台灣民眾黨籍“學姊”台北市議員黃瀞瑩也因柯文哲案遭到檢方傳訊。（中評社 資料照） 中評社台北12月17日電／台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為釐清黨主席柯文哲在民眾黨財務運作的決策權限，以及金流分配、申報政治獻金過程，17日指揮“調查局”北機站約談有“戰狼小姐姐”之稱的民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡與丈夫民眾黨副祕書長許甫、新聞輿情部主任吳怡萱、“學姊”台北市議員黃瀞瑩、身兼柯競選及木可公司員工何璦廷、李婉萱6名證人，訊後6人自行赴北檢接受復訊。



檢方偵辦柯文哲案幾乎把柯身邊重要的女性全傳喚到案。台灣民眾黨回應表示，相關黨公職會善盡公民義務，配合約談。但也批評北檢一手放任名嘴操弄輿論，一手約談本黨發言體系，難道是想製造寒蟬效應讓人噤聲嗎？全民都看在眼裡。



陳智菡與丈夫許甫都是媒體記者出身，陳智菡之前是台北市政府發言人，柯文哲大選失利後，轉戰“立院”黨團主任，許甫2022年起擔任黨職，現在是民眾黨副祕書長，今年8月，民眾黨爆發政治獻金風暴中，夫妻倆分別參與內部查帳，以及對外說明解釋單據與金流問題。



檢調懷疑，柯文哲對外募集的政治獻金中，有部分金錢未直接進入柯文哲向“監察院”申報的政治獻金專戶，而是流向木可公關、相關基金會等民眾黨相關機構。



甚至部分獻金專戶的錢，又成為在木可公關或眾望基金會任職的員工薪水，金流交錯複雜可疑，為釐清相關決策以及動支過程，因此傳喚陳智菡、許甫、吳怡萱等多名證人作證。