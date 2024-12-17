藍議員陳玫娟：台官方宣傳赴陸危險　太超過

國民黨高雄市議員陳玫娟。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄12月17日電（記者 蔣繼平）台北上海雙城論壇在“三不一低調”的原則下舉行，壟罩一股處處謹慎的氛圍。中國國民黨高雄市議員陳玫娟接受中評社訪問表示，雙城論壇在現階段緊張情勢下更顯得重要，呼籲民進黨政府不要有意識形態。對於民間交流，她更說，去年傳出里長去大陸回台後被調查，大家不太敢赴陸。甚至連年輕人都被誤導去大陸很危險，現在大學裡面都在宣傳說不要去大陸，去了可能會被抓起來等等，灌輸這些很不好的觀念，真的太超過了。



陳玫娟，前高雄市議會副議長陳清玉之女，傳承家族政治香火接棒政治參選，已任6屆議員，在左營、楠梓地區有不錯實力。



對於雙城論壇今在台北召開，陳玫娟表示，這對兩岸同胞都是好事，有利維持感情，由於現階段兩岸緊張氣氛下，更顯得需要，必須呼籲執政黨不要有意識型態，民間與官方交流是正向的，不要有太多的限制。她也納悶，民進黨過去不都是崇尚民主與言論自由，怎麼兩岸交流還冠上這麼多的限制，應該恢復正常交流，促進兩岸和平，讓社會安和，免於戰爭恐荒，這才是執政者應該做的。



“難道壓根不想交流才處處設限，製造壓力恐慌？”陳玫娟質疑，民進黨不都標榜台灣是經濟文化實力很強，且要與國際接軌。若這麼有自信、認為做得很好，又何必擔心因為一丁點的兩岸的交流就改變呢？這說穿了代表民進黨政府沒有自信。她也想問“反過來說是，難道是怕交流太多而知道太多？所以才怕被影響、怕被比較呢？有自信的話，不是更應該鼓勵來台灣交流，看到台灣的好與成功嗎？

