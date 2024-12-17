楊文科、邱臣遠合體　辦大新竹跨年晚會共好

楊文科、邱臣遠今日再次合體出席大新竹跨年晚會啟動儀式。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月17日電（記者 盧誠輝）2025大新竹跨年晚會由新竹縣政府與新竹市政府攜手舉辦，中國國民黨籍新竹縣長楊文科和台灣民眾黨籍新竹市代理市長今日再次合體出席啟動儀式記者會。楊強調新竹縣市就像兄弟一樣，他和邱經常密切聯絡。邱也說新竹縣市就連吉祥物都是兄弟，新竹縣市的合作與共好，確實是大新竹之福。



2025大新竹跨年晚會今日舉辦啟動儀式，包括楊文科、邱臣遠、多位新竹縣市各局處首長與新竹縣市議員都到場出席。今年晚會以“共創新城、閃耀竹夢”為主題，象徵新竹縣市攜手邁向嶄新未來，共同打造充滿活力的全新城市。



楊文科表示，新竹縣市就像兄弟一樣，他和邱臣遠經常見面，有時候一天要見到2、3次面，彼此都相處得非常好，這真的是地方之福。這次大新竹跨年晚會的亮點很多，包括超大卡司的歌手陣容與主持團隊，還有300秒的高空煙火秀，現場更有超過100攤美食讓大家可以吃喝玩樂一次滿足，一起歡樂迎接2025年的到來。



邱臣遠指出，新竹縣市的合作與共好，確實就是大新竹之福，而且現在連新竹縣市的吉祥物都是兄弟，新竹縣有“皮皮獅”，新竹市有“皮卡”，所以我們是皮皮兩兄弟。去年的大新竹跨年晚會在新竹市舉辦，今年輪到新竹縣舉辦，新竹市府已準備好班次超多的接駁巴士，要讓想來參與跨年晚會的新竹市民都能到新竹縣來一起共度美麗的時刻。

