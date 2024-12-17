藍倒戈？“考試院”人事案僅柯麗鈴遭否決

韓國瑜宣布考試院人事同意權投票結果。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月17日電（記者 俞敦平）“立法院”會今日進行“考試院”正副院長及“考試委員”人事同意權投票，最終包括院長周弘憲及6名“考試委員”獲得通過，僅有檢察官出身的“考試委員”被提名人柯麗鈴未獲過半同意票，成為唯一未通過的被提名人。投票過程中出現多起蓋錯選票與廢票的插曲，成為焦點。



本次投票大抵沒有太多意外，“考試院”的人事並不是朝野交鋒的中心。儘管投票過程中發生數起意外插曲。包含民眾黨“立法院”黨團原先表態將對柯麗鈴及伊萬·納威投下不同意票，但民眾黨籍“立委”黃珊珊卻在投票時蓋錯，將“同意”蓋在柯麗鈴的選票上，察覺後再補蓋“不同意”，導致該票作廢。而國民黨籍“立委”邱若華也發生類似情況，意外將“不同意”蓋到同黨被提名人呂秋慧的選票上，所幸未影響最終結果。此外，國民黨籍“立委”陳超明及黃仁亦出現無效票，新當選的國民黨籍“立委”黃健豪則缺席投票。但最終衹有柯麗鈴一位是在藍綠有共識下未能獲得同意，而這些投錯票的插曲也沒有對最終結果造成影響。



“立法院”17日針對“考試院”正副院長及“考試委員”人事同意權進行投票，最終結果出爐，多數被提名人順利獲得超過半數“立委”支持，但“考試委員”被提名人柯麗鈴因未達法定門檻，成為唯一未通過的人選。



在投票結束後，由“立法院長”韓國瑜宣布投票結果。“考試院”正、副院長方面，周弘憲以59票同意、53票不同意通過，成為第十四屆“考試院”院長；副院長被提名人許舒翔獲得112票全數同意，順利出任副院長。同樣順利過關的還有7位“考試委員”中的6位，分別為邱文彥、鄧家基、黃東益、王秀紅、呂秋慧及伊萬·納威，他們均獲超過半數“立委”同意。



然而，“考試委員”被提名人柯麗鈴的投票結果較為特殊，她僅獲51票同意、57票不同意，另有4張無效票，未能通過法定門檻，成為本次投票中唯一未獲同意的人選。