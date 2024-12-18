中評關注：雙城論壇圓滿落幕 綠營並不樂見

蔣萬安、華源、林奕華共同見證簽下兩市合作備忘錄。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月18日電（記者 鄭羿菲）2024台北上海雙城論壇17日中午圓滿結束，上海市副市長華源提及“中華文化”、“兩岸一家人”，可以說這兩要件是讓兩岸關係“越走越親、越走越近”的關鍵。



今年雙城論壇舉辦前，綠營有非常多的操作手法，讓兩岸關係陷入異常緊張的氛圍，包括匿名“國安”人士頻向媒體放話對台軍演，但又被美國在台協會（AIT）打臉“與賴清德過境美國無關”，接著又炒作台灣網紅被拉攏統戰的影片，甚至陸委會跳脫過往“樂見”兩岸雙城交流的角色，親手設下“雙城論壇有條件隨時延後”的但書、海基會質問中國國民黨籍台北市長蔣萬安有否為台灣民眾赴陸遭拘禁發聲等事件。



可以說，民進黨政府並不樂見雙城論壇順利舉行，暗濤洶湧政治角力不斷。



民進黨政府始終無法與大陸建立溝通管道，在於拒承認“九二共識”、“一中”，甚至連軟性言語也寸土不讓。還記得，今年4月10日在北京進行的“習馬二會”，共論“中華民族”為兩岸關係帶來轉圜機會，亞太和平研究基金會首席顧問趙春山當時也分析，“中華”二字是兩岸未來的通關密語，只要有中華的共識，兩岸什麼都可商量。可惜的是民進黨政府並不領情，認為是“沒必要的陷阱”。

