上海團台北答謝宴　民代、企業大老受邀

上海市副市長華源中午在台北君悅酒店，舉行答謝宴。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月17日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日在台北市晶華酒店舉行，主論壇圓滿順利結束，上海市副市長華源中午在台北君悅酒店，席開15桌，宴請台北市政府一級官員、台北市議員、企業界人士等，賓主盡歡。



華源率91人抵台北參加雙城論壇，中午12點舉行答謝宴。



出席者包括國民黨籍台北市副市長林奕華、秘書長李泰興、副秘書長王玉芬、體育局長王泓翔、資訊局長趙式隆、公訓處長何雅娟等一級首長。主桌賓客尚有三三企業交流會理事長林伯豐、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、機械公會理事長莊大立。



民代方面，民進黨籍台北市議員未受邀。出席的有國民黨籍台北市議長戴錫欽、副議長葉林傳、藍委李彥秀、藍議員闕枚莎、張斯綱、耿葳、吳世正、陳重文、秦慧珠、游淑慧等，民眾黨籍議員則僅有陳宥丞出席。



中午席開15桌，約200人出席，華源、林奕華、戴錫欽好心情溢於言表，賓客間相互起身敬酒、交流，氣氛熱絡。



蔣萬安另有公事，因此未赴宴，午宴到下午2點多，上海團3點將參訪台北大巨蛋、由台北市副市長張溫德引領參觀，預計傍晚5點多前往台北松山機場搭機返回上海，行程緊湊。