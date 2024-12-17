華源談雙城情誼　林奕華相約明年上海見

上海市副市長華源。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月17日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日在台北市晶華酒店舉行，上海市副市長華源中午在台北君悅酒店舉行答謝宴，他致詞時再度提及，上海市政府積極推動上海市居民赴台團隊旅遊，也期許更多台灣同胞到上海旅遊觀光，大陸致力兩岸和平融合發展，營造兩岸一家親美好氛圍。中國國民黨籍台北市副市長林奕華則高聲說，兩市長久、永續發展，我們相約明年上海見！



台北市副市長林奕華致詞時也表示，去年她去上海，受到熱烈接待，今年雖短暫，但希望上海朋友再來台北，雙城論壇已舉辦15年，兩市要長長久久、永續發展，“我們明年相約在上海見！”全場掀起熱烈鼓掌。



雙城論壇主論壇上午結束後，華源率大部分團員至台北君悅酒店舉行答謝宴，席開15桌，約200人與會，受邀者包括台北市副市長林奕華、秘書長李泰興、副秘書長王玉芬、體育局長王泓翔、資訊局長趙式隆、公訓處長何雅娟等一級首長。



主桌賓客尚有三三企業交流會理事長林伯豐、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、機械公會理事長莊大立。出席者包括國民黨籍台北市議長戴錫欽、副議長葉林傳、藍委李彥秀、藍議員闕枚莎、張斯綱、耿葳、吳世正、陳重文、秦慧珠、游淑慧等。民眾黨籍議員則僅有陳宥丞。



華源致詞表示，雙城論壇圓滿完成，感謝國民黨籍台北市長蔣萬安與台北同仁的辛勤付出，也感謝積極參與上海發展的台商，上海、台北都有高度、繁榮的璀璨，共享現代化的澎湃，剛剛行經台北街頭，他認為台北景色與上海頗為神似、倍感親近，雖時間短暫，但十分充實、收穫滿滿。台北社會福利、市政建設，讓他深受啟發，稍後還要參訪大巨蛋，希望兩地能有更多日常交流、相互了解、厚植友誼。



華源說，雙城是和平的輕舟，大陸致力兩岸和平融合發展，尊重並關愛、造福台灣同胞，過往十多年從未斷過雙城論壇，迄今已簽署47項合作備忘錄。他要宣布，上海市人民政府會積極推動上海居民赴台團隊旅遊，期待並希望更多台灣同胞、台北朋友，都到上海旅遊觀光，他堅信這必將締造兩市民、兩岸民眾的福祉。