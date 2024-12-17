藍白議員樂見滬台遊　更期盼落地對接

國民黨台北市議員游淑慧接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月17日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日在台北市晶華酒店舉行，主論壇圓滿順利結束，上海市副市長華源所率的上海團中午在台北君悅酒店舉行答謝宴。針對華源拋出“上海將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市”，中國國民黨籍台北市議員游淑慧、台灣民眾黨籍台北市議員陳宥丞均樂見其成。



上午雙城論壇主論壇結束後，華源率大部分團員至台北君悅酒店，對台北市政府方的答謝宴中午12點準時開席。現場共15桌，約200人出席，與會者有華源及上海市政府副秘書長王為人、上海市台辦副主任李驍東等，台北方為國民黨籍台北市副市長林奕華、秘書長李泰興、副秘書長王玉芬、體育局長王泓翔、資訊局長趙式隆、公訓處長何雅娟等一級首長。主桌的台商、企業家有三三企業交流會理事長林伯豐、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、機械公會理事長莊大立。民代有國民黨籍台北市議長戴錫欽、副議長葉林傳、藍委李彥秀、藍議員闕枚莎、張斯綱、耿葳、吳世正、陳重文、秦慧珠、游淑慧等，民眾黨籍議員則僅有陳宥丞。



對於華源拋出積極推動上海居民赴台旅遊，是否也會希望陸委會降低台人赴陸旅遊的橙色警示、解除禁團令？



游淑慧說，沒錯，但陸委會、海基會這些“中央層級”，卻會把業務拋給台北市政府，比如要台北方來呼籲解決一貫道信眾在陸議題，對台北市府強人所難。但因雙城論壇是兩岸官方唯一交流管道，那期盼“交通部”願意授權給台北市府，以對等、善意方式回應。希望開放上海市民來台北旅遊，台北市民也到上海觀光，並會對民眾有安全保障的照顧，期盼“中央”授權地方來回應華源拋出的善意。



游淑慧也提到，只是陸委會在此次上海團名單審查，刪除了11人，又發出一些強烈的發言，頗為不友善，讓上海朋友產生有距離的想法，但上海有展現高度善意。

