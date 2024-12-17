江啟臣會見美智庫記者團　強調區域對話合作

江啟臣會見美智庫東西中心傑佛森獎學金資深記者訪問團一行。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月17日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣會見美國智庫“東西中心”（East-West Center）所率領的傑佛森獎學金（Jefferson Fellowship）資深記者訪問團，強調“立法院”在台灣民主政治中的重要角色，並指出區域對話對於維護亞太安全與發展的重要性。



“立法院副院長”江啟臣17日下午會見美國智庫“東西中心”（East West Center）“傑佛森獎學金計劃”（Jefferson Fellowship）資深記者訪問團。



江啟臣今日會見由美國智庫“東西中心”（East-West Center）傑佛森獎學金計劃所組成的資深記者訪問團。他致詞時表示，東西中心自1960年成立以來，在促進亞太地區對話及合作方面扮演重要角色，對區域安全、經濟及和平發展都有深遠的影響。他也特別指出，“立法院”作為台灣政治的重要核心，是了解台灣民主制度、內外政策以及兩岸關係的最佳窗口。



江啟臣指出，此次訪問團的行程涵蓋台灣、菲律賓等地，顯示出東西中心對於區域局勢的高度關注。他認為，當前正值全球各國選舉陸續結束的重要時刻，美國總統大選甫落幕，亞洲地區如日本、韓國及台灣也都完成選舉或發生重大政治事件，正是各方交流、討論區域發展與未來趨勢的絕佳時機。他期盼透過東西中心的訪問團，進一步深化國際社會對台灣的了解，並增進彼此對區域安全與經濟合作的共識。



“東西中心”傑佛森獎學金計劃的協調人(East West Center Jefferson Fellowship Program Coordinator )Steven Youngblood也在致詞中感謝台灣的熱情接待。他介紹，東西中心長期致力於促進亞太地區的教育、對話與研究合作，並透過多元計劃，連結各國學者、媒體及領袖。他提到，台灣與東西中心之間長期維持緊密的交流關係，雙方互動頻繁且成果豐碩。兩周前，賴清德在訪問夏威夷期間，特別前往東西中心演講，便是雙方深厚友誼的最好見證。