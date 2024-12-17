上海送觀光大禮　台業者籲官方快解除禁團令

創新旅行社董事長李奇嶽。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月17日電（記者 楊騰凱）來台出席雙城論壇的上海市副市長華源上午宣布將推動上海居民組團赴台旅遊。創新旅行社董事長李奇嶽17日受訪時表示，台灣業者感到非常開心，已經準備好要接待大陸旅客。現在大陸釋出善意，希望台灣官方可以解除台客赴陸禁團令，讓兩岸觀光朝正常方向發展。



1111人力銀行與中國國民黨團總召傅崐萁今日下午合辦“振興花蓮觀光公聽會”。李奇嶽受邀出席並於會前受訪。



台北、上海雙城論壇今日登場，上海市副市長華源今日宣布，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。



李奇嶽表示，聽到上海宣布開放旅行團來台旅遊，當然感到非常開心，業者都準備好要來接待大陸旅客。至於台灣這邊，希望政府可以盡快解除台灣旅客不得組團赴大陸旅遊的“禁團令”，這樣子才可以讓兩邊的觀光朝正常方向發展。



李奇嶽指出，對於上海旅客來台灣，參照以往大陸旅客來台灣的行程，大都是7天到8天的環島旅行。不論是從桃園機場、台北松山機場還是高雄機場入境，照以往行程來看，都會環台一周。不論是日本、韓國旅客或大陸客，台北市都是必遊的城市，我們當然希望遊客都能到中南部、花東去看看。



李奇嶽認為，照過去統計，境外旅客來台，衹有陸客會到中南部、花東旅行。其他外籍旅客10個當中有8個只會待在台北市，也就是說，陸客對於中南部與花東市場有顯著幫助。



李奇嶽提到，至於上海觀光客來台會有多少效益，就要看整體團量的狀況，而這與兩岸政治氛圍有關。假設兩岸的政治氛圍融洽，陸客自然會多，但假設兩岸氛圍緊繃，旅客當然就會減少，所以必須看兩岸的相處情形，我們當然希望用對話代替對抗。



李奇嶽指出，現在大陸方面有提出善意，開放上海旅行團來台，業者希望台灣也能夠解除赴大陸的禁團令，用這件事來回應。希望政府能聽進業者的心聲，畢竟業界已經呼籲很久。甚至11月，業者們還曾組團到觀光署陳情，業界關心這件事很久了。