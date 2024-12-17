“考試委員”被提名人僅一人未過　府表達感謝

“立法院”今天行使“考試院”人事同意權。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月17日電（記者 黃筱筠）“考試院”人事同意權行使，在藍白陣營並未完全合作之下，僅刷掉一位“考試委員”被提名人柯麗鈴，包括：“考試院正副院長”與其他6位“考試委員”被提名人都通過人事同意權。“總統府”下午也對此表示，感謝“立法院”完成“考試院”人事同意權審查。



“總統府”發言人郭雅慧今天表示，關於“立法院”今天對於第十四屆“考試院院長、副院長”及“考試委員”審查結果，“總統府”感謝“立法院”完成人事同意權審查，使歷經3個多月看守期的“考試院”能夠恢復常態運作。



郭雅慧說明，此次第十四屆“考試院院長、副院長”及“考試委員”之9位被提名人，是“總統府”向各界廣徵適格人才，並經過審薦小組嚴謹專業之作業程序，由賴清德依“專業性”及“代表性”考量提名，皆為一時之選。



她表示，“總統府”尊重“立法院”人事同意權審查的結果，惟對於部分人選未獲同意，仍表達遺憾之意，但相信所有獲得通過的被提名人，就任後都會不負所託，為實踐“考試院”的“憲政”職權努力不懈。



郭雅慧表示，賴清德期盼“考試院”能在最短時間內恢復常態運作，將安排第14屆“考試院”於12月20日赴任，以確保全台考生及公務人員之權益。至於未獲同意的遺缺未來是否補予提名，將視“考試院”實務運作狀況所需，再審慎評估後續妥適處理方式。