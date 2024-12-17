賴清德：未來台灣可競逐太空與海洋

賴清德出席台北市電腦公會會員大會致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月17日電（記者 黃筱筠）賴清德今天出席台北市電腦公會會員大會時致詞表示，台灣過去在太空與海洋領域涉略比較少，未來產業立足台灣，不能忘掉台灣是有能力，競逐太空與探索海洋，可以讓台灣產業更大，“國家”力量更強，台灣可以稱職扮演關鍵角色。他也說，未來要做的事情是提高科技預算，明年科技預算是編列新台幣1965億元，比今年多了77億元。



台北市電腦公會今天在台北國際會議中心舉行第17屆第3次會員大會暨50周年慶。除了賴清德出席致詞，“數位發展部長”黃彥男以及“環境部長”彭啟明等都出席。



台北市電腦商業同業公會理事長彭双浪致詞指出，這是人類機械文明進化到資訊文明典範轉移的50年，也是台灣由外銷罐頭成衣，進化到提供全球最高等級半導體晶片和電腦系統。



他說，1974年台北市電腦商業同業公會（TCA）由15家會員立會，現有3100餘家企業會員，上市櫃會員348家，遍布全台18縣市，完整覆蓋資訊科技生態圈各領域，會員資本額合計超過台幣1兆8800億元，年營收超過4000億美元，在台雇用員工74萬人以上。今年台灣資通訊產品的出口可望破歷史紀錄，達到1300億美元，占台灣總出口28%，成就可喜，這讓TCA50歲生日更顯意義非凡。。



賴清德表示，過去在太空與海洋領域涉略比較少，未來產業造要立足台灣，不能忘掉台灣是有能力競逐太空、探索海洋，要讓台灣產業更大，“國家”力量更強，台灣可以稱職扮演關鍵角色。未來要做的事情是提高科技預算，明年科技預算是新台幣1965億元，比今年多了77億元。

