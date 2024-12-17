花蓮已1/4旅店倒地　藍委盼官方拿出辦法

藍委傅崐萁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月17日電（記者 楊騰凱）花蓮今年4月3日大地震後，觀光業受到重創，旅宿業者明年可能爆發倒閉潮。中國國民黨花蓮縣“立委”傅崐萁今日表示，花蓮仰賴觀光與農業，震災後經濟面臨嚴峻寒冬，130多家旅宿業者已有四分之一停業，民進黨政府應該拿出解決辦法，對遭受天災地變的弱勢地區應多點照顧。



0403花蓮大地震過後，台灣“交通部”觀光署提出“花蓮團體旅遊住宿補助優惠”，對於住宿花蓮之團體，第一團最高獎助新台幣2萬元；第二團最高獎助新台幣2.5萬元；第三團最高獎助新台台幣3萬元，每家旅行業共可申請20團，補助至12月20日止。



花蓮原本登記營業的旅宿業者有130多家，0403地震後已有四分之一停業，剩下的業者平均住宿率都不滿五成。



1111人力銀行與中國國民黨團總召傅崐萁今日下午合辦“振興花蓮觀光公聽會”，出席成員包括傅崐萁以及國民黨籍“立委”鄭天財、林倩綺、洪孟楷、黃仁以及創新旅行社董事長李奇嶽等。



傅崐萁表示，在0403大地震後，再加上颱風的侵襲，花蓮人真的非常辛苦，因為來自地上、天上、海上的挑戰不斷，花蓮人在這樣困難的環境當中，我們要面對問題、解決問題，而且要走出這樣的陰霾。有來自空中的強降雨，有來自海上的颱風，以及地上的地震，確實讓台灣人民對花蓮有信心上的疑慮。



傅崐萁指出，到目前為止，花蓮各行各業都非常艱辛，畢竟花蓮主要的產業就是觀光業與農業，而這兩個產業完全相生相息，所以現在花蓮人民的經濟以及社會各個層面，都是非常嚴重的寒冬，希望今天的座談會能夠把花蓮人的心聲帶到“立法院”來。