蔡銘軒拚草屯鎮長端政見牛肉　綠委力挺

左起綠委陳秀寶、黃秀芳、前草屯鎮長洪國浩、綠委羅美玲、何欣純、陳素月集結相挺蔡銘軒。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月17日電（記者 方敬為）民進黨籍草屯鎮長候選人蔡銘軒今天下午召開政見記者會，發表4大福利政見，並請到同黨的前鎮長洪國浩與台中、彰化、南投女“立委”何欣純、陳素月、黃秀芳、陳秀寶、羅美玲出面背書相挺，展現綠營力拼補選勝利的決心。



蔡銘軒於17日下午在競選總部召開政見發表記者會，打出四大福利政見，包括0歲至3歲發放扶幼育兒津貼、草屯鎮消費券增加至新台幣2000元、敬老禮金逐年提高至新台幣5000元、活化公有土地等政見，並針對近來國民黨對手簡賜勝質疑相關政見的財源問題作出澄清。



前草屯鎮長洪國浩出席記者會，強力替蔡銘軒背書，強調蔡是帶動草屯進步的不二人選！台中綠委何欣純、彰化綠委陳素月、黃秀芳、陳秀寶、南投綠委羅美玲也到場以行動力挺。



洪國浩表示，草屯是他深愛的家鄉，過去草屯鎮曾歷經財政困難，負債幾億元，是他將草屯鎮庫由虧轉盈，這次蔡銘軒在決定參選草屯鎮長補選時，有來向他請益探討草屯未來的藍圖及方向，蔡所提出的4大福利政見，是絕對可行的，請疼惜國浩的鄉親，惜花連盆，一起支持蔡銘軒！



蔡銘軒表示，最近對手一直在質疑4大福利政策是“債留子孫”，他在這裡要鄭重的向各位鄉親報告，政見一定說到做到，相關財源都來自於公所的公共造產收益，包括商場租金、停車場租金以及公設場館等租金收入，這些收入每年約近新台幣2億元。他若當選鎮長，會將這些收入妥善運用，並加以回饋給鄉親。