華源揮手致謝媒體　歡迎大家到上海玩

上海市副市長華源主動揮手邀媒體有機會來上海玩。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月17日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日在台北市圓滿結束，上海市副市長華源所率91人上海團將於傍晚5點15分搭機返回上海。華源臨別時向媒體揮手說“謝謝大家、大家辛苦了！歡迎有機會到上海來玩！”媒體追問開放上海市民來台團旅的具體規劃時程？華源僅笑著重複說“歡迎來上海玩！”



上海主團結束16、17日連2天的台北市雙城論壇參訪行程，今日下午參訪完台北大巨蛋後，於下午4點15分抵達松機，松機外管制區有大批統派人士歡送華源。



華源在大批維安警力與上海市政府官員、台辦、隨扈的陪同下，一步上2樓，還沒等媒體開口提問，華源就準備好主動揮手，高聲說“謝謝大家這幾天、大家辛苦了！歡迎有機會到上海來玩！”



媒體追問“是否有具體上海開放來台團隊旅遊的時程？旅遊業者說希望明年過前年開通？”華源面對提問均笑容滿面，並重複說“謝謝、辛苦了！歡迎來上海玩！”其他官員、台辦人員也與台北市政府幕僚、媒體揮手致謝，也說期待再相逢。



華源、上海台辦副主任李驍東等人在台北市政府參事楊慶輝、台北市政府觀光傳播局長王秋冬陪同下，等候5點15分飛返上海虹橋機場。



今年雙城論壇舉辦在晶華酒店，主論壇主題“智慧治理、永續未來”及3個分論壇“友善交通分論壇”、“河川治理分論壇”、“人文城市分論壇”，簽署了“台北市與上海市推動智慧醫療合作”與“台北市立動物園與上海動物園小熊貓物種交流及保育合作”2項合作備忘錄，累計雙城論壇舉辦迄今連續15年已簽署共47項備忘錄。分論壇也都在下午3點結束。此行雖僅匆匆2日，但成果豐碩。