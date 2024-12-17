拚選罷法20日三讀　藍委議場前紮營64小時

左起，藍委林倩綺、徐巧芯及羅智強等人在議場前搭起帳蓬排班守夜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月17日電（記者 楊騰凱）“立法院”本周五院會預計將審查《公職人員選舉罷免法》修正草案，將連署加嚴，朝野預計將再度爆發激烈攻防。中國國民黨團出招，派“立委”到議場值班，要確保周五能搶先進入議場守護主席台。值班今日下午開始至周五早上9時院會開會，總計要在議場前防守64小時。



“立法院”今日中午召開程序委員會，排定周五院會議程，最後在國民黨團人數優勢下，投票通過國民黨團的議程提案，周五院會討論事項前三案的政治性都極強，分別是攸關罷免連署加嚴的選罷法修正案、主張提高“釋憲”判決門檻的《“憲法”訴訟法》修正案，以及要求中央釋出財源的《財政收支劃分法》修正案。



這三項法案排在前頭，等於是預告周五院會將爆發激烈的朝野攻防。為此，國民黨團啟動守夜行動，派出黨籍“立委”輪班駐守議場大門口，要確保週五院會可以搶先進入議場保護主席台。



首批輪班的藍委包括徐巧芯、羅智強、林倩綺，三人今日下午已經在議場前搭起帳篷，準備長期抗戰。



羅智強表示，為了捍衛“立法院”的議事尊嚴，確保星期五的法案不再被民進黨暴力杯葛，他與徐巧芯、林倩綺已經來“立法院”議場門口排隊，國民黨將馬拉松接力守64小時，守到星期五院會開會。



羅智強說，他們不像民進黨這一群擺拍黨，拍完照片就回家睡覺欺騙支持者，他們會一路守到法案通過，就是捍衛民主的決心。至於民進黨，冬夜很冷，怕冷就滾吧。