流浪犬變療癒狗　毛小孩陪長輩玩樂

3隻流浪狗小福、愛莉、瑞瑞，經過訓練，投入彰化醫院動物輔助治療。（彰化醫院提供） 中評社彰化12月17日電／3隻流浪狗經過訓練，投入“衛福部”彰化醫院動物輔助治療，牠們在該院的附設護理之家與長者玩在一起，讓這裡更有朝氣和活力。



這3隻服務犬經過感染控制的審核後，再經訓練，牠們扮演動物治療的角色。12歲的米格魯犬叫小福、6歲的黃金獵犬叫愛莉、還有2歲的黑犬叫瑞瑞，長輩們看到牠們滿心歡喜。毛孩們撒嬌賣萌，可愛的模樣讓人心都融化了。服務犬有訓練師陪同，在長者前來段“過山洞”、“鳴槍臥倒”等演出，大家一致讚美“好聽話”。



服務犬會跟住民互動，阿公、阿嬤對牠們餵肉乾，狗狗可愛地向長者撒嬌，或是靠在輪椅上磨蹭。現場也讓阿公阿嬤對服務犬“套圈圈”，狗狗順勢舔向長輩的手，好多人爆笑出聲，紛紛伸出手來輕輕撫摸著服務犬，感受生命的溫暖，脫口而出的都是他們與狗狗的回憶。3隻服務犬並帶著坐輪椅的阿公、阿嬤在院內散步，像是個小糾察隊似的，保護著阿公、阿嬤的安全。



“我以前養的狗狗可都是陪著我下田的”，84歲的江姓阿公一邊摸著服務犬，一邊說著屬於他和狗的回憶；90歲的許姓阿嬤像小孩子似的，面露笑容地拿著圈圈套向服務犬。



彰化醫院長照社工師林伯儒表示，根據各方研究資料顯示，毛小孩有撫慰人心的力量，進行動物輔助治療可以帶給長者更多的刺激感。於是他們經過評估後，“毛小孩生命工作室”也願意配合感控要求，讓3隻服務犬經過驅蟲、洗澡及行經之處清潔消毒後，首度進到護理之家和長者互動。



“毛小孩生命工作室”訓練師紀名珊指出，這3隻狗都是流浪狗，經過篩選和訓練後特別穩定，於是投入服務犬工作。牠們總能讓阿公、阿嬤心情變好，在過程中也能復健阿公、阿嬤的手部肌肉和認知，越來越受到歡迎。長輩還會對服務犬不斷提醒“一定要再來喔”！