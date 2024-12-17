台審計長坦承1500多億對美軍購延遲交貨

藍委廖先翔質詢台“審計長”陳瑞敏。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北12月17日電／台“審計部審計長”陳瑞敏17日於“立法院”報告2023年總決算案審核經過並備詢，中國國民黨籍“立委”廖先翔指出，過去“國防”採購沒有專門向哪個國家採購，但是近年來軍備採購長期集中在美國單一國家，產生長期依賴性，會有後遺症，像是美軍相關軍備採購案，有延宕交貨的情形。對此，陳瑞敏表示，稽核到有新台幣2800多億備存帳在美國，也有1500多億延後交貨。



根據《中時新聞網》報導，廖先翔指出，長期對單一國家軍購，會對我們“國防”產生漏洞，“國防部”針對他們的機密預算可以稽核到嗎？陳瑞敏表示，軍購案是高度軍事和政治的因素，要考慮“國家安全”各方面。



廖先翔指出，可能近年包括“國防部”給“立法院”報告，我們長期依賴美軍，包括新式戰艦採購換約等都有延宕，所以可能跟我們談判上會比較強勢，甚至美國對於海外軍售制度是只要最後年度前交貨，就不算延遲，你認為是適當的嗎？對此，陳瑞敏表示，我們有請“國防部”檢討。



廖先翔呼籲，當初合約怎麼訂，應該要如期如約交貨，任何政府採購都會有違約的懲罰金，那軍購案有嗎？陳瑞敏回應，軍購案訂的時候目前沒有看到，但是查核的時候有發現這種現象，要求“國防部”要做這樣的要求。