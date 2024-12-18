中評關注：藍欲加高罷免門檻利弊很難說

藍營推選罷法修法加高罷免門檻，日前爆發朝野衝突。（中評社 資料照） 中評社台中12月18日電（記者 方敬為）中國國民黨“立法院”黨團推動《公職人員選舉罷免法》修法，提高罷免門檻，16日議案審查僅花3分鐘就送出委員會，雖然成功推進修法，卻引發非議。事實上，以現行制度，要成功罷免並不容易，藍營憂心綠營明年起要針對“立委”發動大罷免潮，因而加高罷免門檻，卻忽略反向操作的可能性。如今強勢推動修法，反而引起負面觀感，相關利弊有待商榷。



“立法院”內政委員會16日排審國民黨團提出的《選罷法》修正草案，提高罷免門檻，引發朝野衝突，藍委後續以人數優勢及阻擋綠委策略，3分鐘內宣讀議案送出委員會。修正草案增訂“罷免票須高於當選票、禁公布民調時間從10天減為3天”等。



由於國民黨強勢推動選罷法修法，加高罷免門檻，遭民進黨批評是“霸凌民主、鳥籠罷免！”並因為3分鐘內就將草案宣讀送出委員會，沒有經過討論程序，相關過程引發非議，後續是否產生負面效應，值得觀察。



雖然國民黨成功推進選罷法修法，但利弊得失有待商榷。藍營推動修法是因為擔憂綠營明年起要針對藍委發動大罷免潮，現在包括台中、新北等地都有風聲，台中市更已有團體展開連署作業，包括羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、顏寬恒等藍委都被鎖定，面對綠營相關攻勢，藍營決定以修法加高罷免門檻的方式遏止。



但事實上，以現行制度而言，要成功罷免並不容易，根據選委會資料，台灣近5年的罷免案，共包括2019年新北市第12選舉區“立委”黃國昌罷免案、2020年高雄市市長韓國瑜罷免案、2021年高雄市第九選舉區市議員黃捷罷免案、2021年台中市第二選舉區“立委”陳柏惟罷免案、2022年台北市第五選舉區“立委”林昶佐罷免案、2024年基隆市長謝國樑罷免案。



以上6件罷免案當中，僅2件成功（韓國瑜、陳柏惟）罷免，換言之，罷免投票成功與否，與政黨攻防有很大關聯，面對民進黨操作罷免攻勢，國民黨何嘗沒有反向操作的能力？尤其當惡意罷免是由綠營先挑起，藍營更有把握民意支持的利基，國民黨或許認為修法加高罷免門檻是治本之道，卻也限縮其他可能性。

