投錯票？故意放水？黃珊珊臉書被罵翻

“立法院”進行“考試院”人事同意權案投票，白委黃珊珊不慎多蓋1次“同意”在柯的欄位，導致選票成為廢票，黃在臉書發文道歉。（照:黃珊珊臉書） 中評社台北12月17日電／“立法院”今天進行“考試院”人事同意權案投票，台灣民眾黨“立院”黨團決議封殺被提名人柯麗鈴、伊萬.納威，但黨籍“立委”黃珊珊宣稱不慎多蓋1次“同意”在柯的欄位，導致選票成為廢票，黃也為此在臉書發文致歉，但大批網友灌爆該則貼文，痛批“妳真的該反省”、“妳到底在幹嘛”。



對此，民眾黨團稍早表示，決議予以罰款新台幣5萬元，並自12月21日起暫停出席黨團會議2個月。



國民黨台北市議員詹為元則爆料，現任“最高檢察署”檢察官柯麗玲是黃珊珊的師母，並推測黃恐礙於民眾黨團進團出模式，只好透過投錯票的方式支持柯。



對於自己投錯票，黃珊珊今天在臉書發文重申，民眾黨“立院”黨團決議，除柯麗鈴、伊萬.納威，其餘“考試委員”被提名人均投下同意。她指出，針對柯麗鈴，黨團討論後認為，依據司改“國是會議”決議，未來法律專業人才考訓一元化的政策會是重中之重，柯雖然學養經歷足夠，但對於“考試委員”之使命認知，以及對於任職後的考試業務仍無完整擘劃，恐難當大任。



黃珊珊解釋，自己當時投錯票的情況，是先對柯麗鈴、伊萬.納威蓋下不同意票，但在蓋其他同意票時，不小心又蓋到柯那一欄，形成廢票，自己雖然有向“立法院長”韓國瑜反映、請求補救，“無奈依規定無法抽換選票，因此仍依規投入票匭”，她保證，自己往後會更加小心。

