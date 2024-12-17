朱棣文新竹清華開講　力推乾淨核能

朱棣文今日到新竹清華大學演講。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月17日電（記者 盧誠輝）新竹清華大學今日邀請諾貝爾物理學獎得主、美國能源部前部長朱棣文（Steven Chu）以“實現淨零排放之機遇與挑戰”為題，對師生發表演講，並由新竹清華大學校長高為元擔任引言人，兩人還在會後針對淨零排放議題深入對談，為新竹清華師生上了寶貴的一課。



由於新竹清華大學擁有全台唯一的核工系所，朱棣文回應師生提問時也表示，一邊是石化燃料造成的空汙及暖化問題，天然氣的費用也十分昂貴；另一邊則是更乾淨及安全的核能，並能推動經濟發展及維持競爭力，“我相信，答案已經在那裡了！”



朱棣文應清華台北政經學院之邀訪台，今日下午在新竹清華大學台積館孫運璿演講廳發表演講，共有約3百位師生、學者及民眾報名聽講，會後並接受現場聽眾提問。新竹清華大學表示，台北政經學院首席學術諮議、“中研院院士”王平是此次邀請朱棣文訪台的重要推手。朱棣文在美國出生，雙親均為清華大學校友，因此今日來訪新竹清華別具意義。



新竹清華大學校長高為元向朱棣文介紹，新竹清華有台灣唯一的核工系所，及唯一的研究用原子爐，近年並轉為核子醫療用途。高認為，能源議題不僅需要研究來突破，也涉及地緣政治及碳交易等，新竹清華將善盡社會責任，朝淨零碳排之路邁進。



朱棣文演講時則是開啟教授模式，介紹他領導研究團隊正在進行的碳捕捉、碳封存及電池技術。強調他一向主張核能安全，演講中並特別展示數據，顯示燃煤造成的死亡人數千倍於核能，核能甚至比風力、水力發電都安全。



在被問到對核能政策的看法時，朱棣文明確指出，一邊是石化燃料造成的空汙及暖化問題，天然氣的費用也十分昂貴；另一邊則是更乾淨及安全的核能，並能推動經濟發展及維持競爭力，“我相信，答案已經在那裡了！”

