澄清湖運動園區審查過關　高雄環團批放水

高雄愛樹人、森林城市協會、小貝湖守護聯盟17日前往內政部都委會陳抗。（森林城市協會提供提供） 中評社高雄12月17日電（記者 蔣繼平）位於高雄市鳥松區的澄清湖占地遼闊，為配合高雄捷運黃線開發，高雄市政府提報的澄清湖運動休閒園區都市計劃變更案，今天送“內政部都委會”審議時，在公民團體的抗議聲中通過。環團不滿“內政部”直接放水讓高市府提書面修正，將持續追蹤此案。高雄市政府則回應絕無環團所指協助財團購地進行土地變更情事。



“澄清湖運動休閒園區都市計劃變更案”17日經“內政部”都委會審議修正通過，不過場外也有高雄愛樹人、森林城市協會、小貝湖守護聯盟等環保團體北上抗議，針對審議結果，森林城市協會表示，此案還有一大堆問題尚未調整，“內政部”不該直接放水讓高市府提書面修正，後續將持續追蹤，不會放棄。



產生爭議的是“小貝湖滯洪池”，環團憂心1公頃的小貝湖滯洪公園若變更建地，不僅會導致10萬居民身處淹水危機，更危及澄清湖水庫壩體與溢洪口，卻不見市府單位對相關風險有任何探討，且聯開案建商以低價購入該塊土地，卻由市府協助變更為高價值建地，恐有產生弊案疑慮，要求全案撤案重新規劃。



對此，高雄市政府回應，計劃範圍作為農田本無滯洪功能，開發後反倒可提升6萬噸容量。此外市府也澄清，計劃案內容經調整，已大幅減少使用私有地、加大捷運開發區間距以增加排水機能及湖岸通視性，其中私有地計有5筆約715.7坪，均為自然人持有，並無環團所指協助財團購地進行土地變更情事。



有關“澄清湖運動休閒園區都市計劃”，根據市府資料，澄清湖運動休閒園區扣除棒球場本體，共計有13.4公頃，預計於南側規劃為公園、運動休閒健康產業園區，並與高雄捷運黃線Y4站相連；北側則緊鄰大埤路，預計打造為6萬噸滯洪池公園，搭配黃線Y3站進行聯合開發。而Y3站聯合開發就是環團指出的小貝湖滯洪池區域。