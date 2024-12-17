考院人事僅一人被刷　賴清德感謝韓國瑜

賴清德出席公務人員頒獎，提到“考試院”人事同意權，特別感謝韓國瑜。（照片：府方提供） 中評社台北12月17日電（記者 黃筱筠）“立法院”今天針對“考試院”正副院長與7名“考試委員”被提名人行使同意權，最後僅檢 察官出身的柯麗鈴未通過同意權。賴清德下午出席頒發公務人員傑出貢獻獎時特別感謝“立法院長”韓國瑜。他感謝韓國瑜“院長”率領不分朝野“立委”，完成人事同意權審查，讓“國家”運作能夠順利並持續推動。



“立法院”會今天行使“考試院”人事同意權案投票，“考試院長”被提名人周弘憲、“副院長”被提名人許舒翔都獲得出席“立委”過半數同意票，同意為“考試院正副院長”。7位“考試委員”被提名人中，僅檢察官出身的“試委”被提名人柯麗鈴未過關。



賴清德表示，公務人員是“國家”運作的重要基石，也是捍衛民主價值、增進人民福祉的重要尖兵；因為公務人員的敬業盡責、全力奉獻，“國家”才能穩健向前邁進。



他同時表示，為了讓公務人員能在各自的專業領域做出更多貢獻，政府連續兩年，也就是在今年和明年，對於軍公教人員待遇分別調升4%和3%，希望由政府帶頭加薪，民間企業也跟進調薪，一起提高“國家”整體競爭力。



賴清德下午公務人員傑出貢獻獎表揚大會，感謝“考試院”全體同仁在看守期間兢兢業業，維繫院務的基本運作，期待“考試院”能在最短時間內，恢復常態運作，發揮最大功能，為台灣的文官法制擘畫新局。



他也感謝“立法院院長”韓國瑜率領不分朝野的“立法委員”完成人事同意權審查，讓“國家”運作能夠順利並持續推動。



包括“國軍”退除役官兵輔導委員會主委嚴德發、“環境部長”彭啓明、“銓敘部長”施能傑、考選部長劉孟奇、公務人員保障暨培訓委員會主委蔡秀涓、“考試院”秘書長劉建忻等都出席這項活動。