張琄菡：全台觀光業都很低迷　陸客幫助大

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月18日電（記者 楊騰凱）花蓮今年4月3日大地震後，觀光業受到重創，當地旅宿業者高達四分之一停業。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡向中評社表示，原本政府補助花蓮旅遊，可使住宿率達五成，但補助將告終，住宿率恐怕會跌落至1成5，對花蓮產業與就業都是衝擊，怕就此一蹶不振。



張琄菡進一步表示，假如能有更多陸客到來，對花蓮觀光將有很大的幫助，現在全台灣的觀光業都相當低迷，若陸客能來，對全台灣都有幫助，當然如果能開放陸客，對花蓮來說當然可以填補旅客的減少。



0403花蓮大地震過後，台灣“交通部觀光署”提出“花蓮團體旅遊住宿補助優惠”，對於住宿花蓮之團體，第一團最高獎助新台幣2萬元；第二團最高獎助新台幣2.5萬元；第三團最高獎助新台台幣3萬元，每家旅行業共可申請20團，補助至12月20日止。



花蓮原本登記營業的旅宿業者有130多家，0403地震後已有四分之一停業。



1111人力銀行與中國國民黨團花蓮縣傅崐萁17日下午合辦“振興花蓮觀光公聽會”，張琄菡出席並接受中評社訪問。



張琄菡表示，原先花蓮縣旅館公會會員有135家，0403地震過後，停業的業者比例已經將近花蓮旅館業者總數的四分之一，其中有部分是因為地震毀損而無法繼續經營，當然還有部分是因為不看好花蓮觀光景氣可於短時間內恢復，進而決定先退出市場，畢竟地震過後太魯閣的修復要長達6年至7年，大家聽到時間這麼久，難免會對花蓮觀光市場缺乏信心。