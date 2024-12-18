中評關注：民間渴望交流　雙城論壇氣氛熱烈

藍白台北市議員與上海市副市長華源（中）熱絡合影。（照片：國民黨籍台北市議員秦慧珠提供） 中評社台北12月18日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇17日在台北市圓滿結束，上海市副市長華源拋出“積極推動上海居民赴台團隊遊”大禮包，獲得台灣民間支持，對旅遊業如久旱逢甘霖。此外，民進黨與側翼雖不停打“抗中牌”，但民間、企業界積極參與，主桌都快被擠爆，氣氛熟絡，也象徵兩岸民間期盼的善意交流，求之不得。



從馬英九基金會邀陸生團來台開始，綠營、獨派側翼或青年，即如影隨形抗議，持續到此次16、17日的雙城論壇。事實上從雙城論壇晚宴、主論壇、答謝宴，其實場內外也是兩樣情。場外有大批獨派人士高聲抗議，不過宴會上的企業界人士、民意代表等，以及台北、上海市府人員，互動十分熱絡。



從16日在圓山大飯店的晚宴即可看出端倪，雖說有幾位台商企業家、媒體大亨等，從去年在上海的雙城論壇就是固定受邀來賓，但也有不少新面孔，晚宴席開28桌、約300人與會，事實上照圓山飯店安排，一桌大約控制在10至15人左右，但主桌卻擠爆達20人，連國民黨籍台北市副市長林奕華、上海市台辦副主任李驍東所在的次桌都擠到17人。



據悉，不少台商企業主是瘋搶報名列席主桌，無論是直接向市府表達、或是請藍營民代協助幫忙，都使得台北方在安排位置名單上，煞費苦心。主桌之擁擠，且在蔣萬安、華源致詞完後，一宣布開席，現場非常多人都輪流來與蔣、華敬酒，把握短暫的時間合照、自拍、遞名片、交流等，主桌幾乎是淹沒在人群裡。另外17日上海方的答謝宴上，雖只席開15桌，依舊有不少台商企業家，在華源、國民黨籍台北市副市長林奕華致詞完後，一開席即至主桌交流、合影，逐桌敬酒、川流不息更不在話下。

