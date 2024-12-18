中評關注：賴清德要衝聲望朝野和解是解方

“考試院”同意權行使，“立院”只刷下一位“考試委員”被提名人。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月18日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會最新民調顯示，賴清德聲望竟比起上月再度攀升超過五成，董事長游盈隆認為其中之一原因是，賴清德與“立法院長”韓國瑜的關係轉好。若再觀察昨天“考試院”人事同意權投票結果，竟只刷掉一位。綠營原先預估可能兩位不通過，這個結果比預料好。主因藍白陣營並未達共識，賴清德若要衝聲望，或許著手化解朝野對立會是解方之一，尤其尋找藍白之間的歧異，對綠營議事攻防有助益。



游盈隆認為賴清德聲望可以攀升，其中一個原因是“賴韓合作效應”，賴清德指派“立法院長”韓國瑜代表台灣，出席美國新任總統特朗普的就職典禮，韓國瑜欣然接受，象徵賴韓合作的開始，給外界不少政治想像空間，也獲不少韓粉肯定。資料顯示，12月國民黨支持者有2成6贊同賴清德處理大事的方式，比11月的1成1還多15%。



若從民進黨、賴清德最近的動作來觀察，一方面試圖拉攏韓國瑜，讓朝野有和解的氛圍；但另一方面又需要分化藍白合作，才能達成在野陣營無法過半的結果。



首先，賴清德透過與韓國瑜公開同台的場合講悄悄話，後來被發現是祝韓國瑜赴美一路順風，這是府方以間接的方式透露，要讓韓國瑜擔任代表團團長赴美參加特朗普就職祝賀團。但公開又不願意直接宣布由韓擔任，讓外界感覺好像還有變數。民進黨“立法院”黨團也藉此再給韓壓力，希望在議事主持上，韓能夠幫忙執政黨，出面協商爭議法案。



從昨天人事同意權投票來看，民進黨51票全部進到議場，投下同意票，這不意外。但中國國民黨一開始對於不同意的人選，與台灣民眾黨就有不同，依照席次來看，只有藍白達成一致，才可能把人選拉下來。因此，只有“考試委員”被提名人柯麗鈴是藍白共識會過半，其他人選在藍白陣營沒有共識下，很大可能性通過，最後結果也是如此。

