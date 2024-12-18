馬英九一行今抵哈爾濱　中評社記者全程跟訪

中評社隨團特派記者提早一天抵達哈爾濱。（中評社 張嘉文攝） 中評社哈爾濱12月18日電（記者 張嘉文）馬英九將於12月18日至26日第三度率團訪問大陸，也是繼今年四月習馬二會後第二次到訪大陸，此行將赴哈爾濱與成都出席活動與參訪。中評社隨團特派記者17日從台北搭機飛往上海轉機後，於傍晚抵達哈爾濱，提前一天準備，將全程詳細報導馬英九此行。



中評社此次特別派出二位記者隨團，將全過程參與此行報導，及時發回最新的現場報導。



馬英九18日下午將抵達哈爾濱，重頭戲是將出席19日晚上的海峽兩岸青年冰雪節開幕儀式，另外19日也會與訪團成員在冰上互動，參訪哈爾濱電氣集團，此外，馬英九一行還將參訪侵華日軍731部隊罪證陳列館等處。



馬英九等人隨後將轉往四川成都，除赴三星堆博物館、杜甫草堂博物館參觀外，也將參訪都江堰水利工程、大熊貓繁殖中心等地。



由於目前在哈爾濱的天氣相當寒冷，溫度低至零下17度，對於由台灣來的馬英九一行將是非常特別的體驗。



哈爾濱冰雪節以“燃情冰雪、攜手同行”為主題，將於19日舉行啟動儀式、兩岸青年短片展播及頒獎，期間還將舉辦兩岸青年交流座談會、第9屆亞洲冬季運動會場館巡禮、冰雪體驗和參訪交流等多項活動。