綠委霸內政委員會主席台　喊選罷法修法無效

綠委霸佔內政委員會主席台杯葛議事。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月18日電（記者 楊騰凱）“立法院”內政委員會16日只花3分鐘就完成《公職人員選舉罷免法》修正草案初審，民進黨籍“立委”大感不滿，今日上午霸佔內政委員會主席台杯葛議事。民進黨團要求中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜出面處理，16日會議無效，修法退回重審。



“立法院”內政委員會16日排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，納入罷免同意票數必須高於被罷免人當選票數的文字內容，提高罷免門檻，增加罷免案通過的難度。藍營當天出招，在走廊築起人牆擋住綠委，讓召委徐欣瑩率藍委在會議室內審查，只花了3分鐘就讓修正草案完成初審送出委員會。事後綠營對無法參與審查大表不滿，一度找上韓國瑜理論。



今天“立法院”內政委員會審查“行政院”預算，由於會議開始前，照規定要先確定上次開會的議事錄，也就是16日通過選罷法初審的內容，一早民進黨籍“立委”就霸佔內政委員會主席台阻止開會，以防議事錄獲得確認。



民進黨籍“立委”現場擺出手板，指國民黨“國會戒嚴，霸凌民主”。



民進黨團幹事長吳思瑤表示，周一的會議無效、違法，因為民進黨“立委”被阻擋在外，所以今天的議事錄不應確立，因為周一的會議都沒有綠委參與，這份議事錄就代表周一會議是違法無效的。



吳思瑤指出，就算有不同意見，不同黨的委員都應該參與會議，我們要求韓國瑜介入處理，讓周一會議無效，修法當退回重審，請韓國瑜議事中立，捍衛“立院”秩序。